¿Es justificada la destitución de Lazcano a comisión del Conacyt?

El científico emérito de la UNAM, Antonio Lazcano, se niega a aceptar la destitución como integrante de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt porque asegura que sus faltas sí fueron justificadas, además de que el correo por el que fue notificado carece de validez legal.

En una carta dirigida al doctor Mario Andrés De Leo Winkler, director del SNI, Lazcano expresa que él solo se ausentó en dos reuniones plenarias y no en ocho como como dijo el Conacyt.

“Usted supo con toda anticipación de una de mis ausencias (…) luego de haberle notificado que debido a que tenía que impartir una conferencia en Múnich y participar en un curso en París no podría asistir a la primera reunión plenaria. A la segunda reunión plenaria no asistí porque el citatorio que me hizo llegar tenía las fechas equivocadas”, se lee en la carta.

Lazcano asegura que incluso antes de su primera falta De Leo Winkler le envío un mensaje para desearle buen viaje y con relación al correo con fecha equivocada, el investigador dice que se trato del segundo error calendárico para asistir a reuniones plenarias “lo cual resulta sorprendente, por decir lo menos, en el director del SNI”.

Sobre la manera en la que fue notificado, el catedrático señala que el correo que recibió el pasado 20 de septiembre para notificar su destitución carece de nombre y firma, por lo que se encuentra en un “limbo legal”.

Mientras que a Mario Andrés De Leo Winkler le dice que “carece de facultades” para removerlo del cargo honorífico para el que fue elegido.

Igualmente señala que los compañeros que tampoco pudieron participar en reuniones plenarias no fueron removidos como había informado el Conacyt.

“Desconozco las razones que lo han impulsado a pretender mi remoción de la Comisión Dictaminadora. Espero, sin embargo, que no encierren la pretensión de afectar en términos políticos la independencia de los cuerpos colegiados que son un elemento esencial de una vida académica sana y equilibrada”, finaliza en la carta.

“No se presentó a 8 de 12 sesiones”

Por su parte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asegura haber actuado de manera objetiva y conforme a Derecho, en la destitución de Lazcano.

“La fama de un investigador no le autoriza a desentenderse de sus compromisos con la comunidad o a exigir un trato especial”, plantea el Consejo en un comunicado.

De acuerdo con el Conacyt, seis investigadores, incluido Antonio Lazcano, faltaron sin justificación a más de dos reuniones.

“El Dr. Antonio Lazcano faltó a ocho de 12 reuniones plenarias; solo cuatro de sus faltas fueron justificadas. La documentación que sirve de sustento y corrobora lo dicho puede consultarse en las oficinas del Conacyt o bien puede ser solicitada a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, señala el Conacyt.

Este fue el motivo, con apego al artículo 13 de los lineamientos internos, que provocó la destitución de Lazcano y otros seis miembros de las comisiones dictaminadoras, los cuales según el Conacyt fueron comunicados “en tiempo y forma, de manera simultánea y privada” sobre la medida.

El Consejo también aclara que su baja no se debe a sus recientes críticas a la administración de recursos del Conacyt, como se ha especulado.

“El objetivo de la medida consiste en no incurrir en ilegalidades o fomentar la impunidad, en perjuicio de quienes sí cumplen, y para preservar la calidad de las evaluaciones. Nadie está por encima de la normativa, como sí se acostumbraba en pasadas administraciones”, finalizan.