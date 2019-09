Previo al juego entre las selecciones nacionales de México y Estados Unidos, la Federación estadounidense llamó a los aficionados mexicanos a no realizar cualquier “acto, canto, o gesto obsceno, que sea homofóbico, sexista, racista, o de carácter discriminatorio”.

La U.S. Soccer hizo este llamado horas antes del duelo de este viernes 6 de septiembre, en el estadio de esta ciudad de Nueva Jersey, y advirtió que habrá una política de “cero tolerancia”en cualquiera de estos actos dentro o fuera de la cancha, por lo que pidió “cumplir con los principios del juego limpio”.

En el primer partido de esta Fecha FIFA, mexicanos y estadounidenses se volverán a ver las caras apenas dos meses después de su último enfrentamiento, cuando el Tricolor se proclamó campeón de la Copa Oro 2019.

En varias ocasiones, el organismo disciplinario de la FIFA ha sancionado a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por los cánticos “discriminatorios e insultantes” (puto) durante partidos oficiales.

Respect the rivalry. Respect each other.

Respeta la rivalidad. Respétense mutuamente. #USAvMEX pic.twitter.com/ttH4zOrmie

