En siete meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recortado 7 mil 991 plazas en la administración federal, lo que ha significado un ahorro de 3 mil 852 millones de pesos, de acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno.

Esto representa, hasta el 30 de junio, un avance de 38% respecto a la meta que busca generar un ahorro de 10 mil 012 millones de pesos en plazas de mando o enlace.

Estas acciones forman parte de la política de austeridad impulsada por el gobierno y que “implica dar prioridad a las actividades sustantivas frente a las de apoyo”.

Lee: El Sabueso: Los datos engañosos del Primer Informe de AMLO

“El gobierno inició un proceso para reducir el costo de las 1,928 plazas de gabinete de apoyo en 30% y para ajustar las estructuras orgánicas al PEF 2019. En total, el Gobierno Federal tiene la meta de devolver plazas de mando o enlace para generar ahorros por 10,012 millones de pesos”.

El informe señala que esta reestructura “no afecta a 92 de cada 100 servidores públicos, quienes no están sujetos a las medidas de austeridad por ser personal de base, operativo o de categorías similares”.

El gobierno destacó también que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se redujo el gasto en servicios personales, tanto por una reducción en el número de plazas de estructura, como por una disminución de los sueldos y salarios de los altos funcionarios entre 12% y 47%.

El informe señala que también se limitó el personal de apoyo en la Administración Pública: se asigna secretario particular únicamente a los titulares de dependencia o entidad; solo se permite la asignación de chofer a subsecretarios de Estado y superiores, así como a titulares de entidades de control directo; se prohibieron las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento (se eliminarán las que no cumplan esta condición y se hayan creado después de 2001).

Puedes consultar aquí el Primer Informe de Gobierno completo.