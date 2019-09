Organizaciones de la sociedad civil convocaron a manifestarse contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigir apoyo a la educación, la ciencia y el deporte, entre otras demandas.

Las organizaciones que convocaron la protesta fueron: Futuro 21, Observatorio Ciudadano, ProNAIM, Contrapeso, Chalecos México, México 21, México Convoca, X México y Sociedad Civil.

El contingente se concentró en el Ángel de la Independencia e inició la marcha a las 11:30 de la mañana hacia el monumento a la Revolución, al que llegaron poco antes de las 13 horas.

Algunas de las consignas más coreadas fueron “Fuera AMLO” y “A mano alzada queremos que se vaya”.

Los manifestantes leyeron un posicionamiento al final de la marcha y anunciaron que realizarán otra movilización el próximo 1 de diciembre, cuando se cumplirá un año de la toma de posesión de López Obrador.

“Venimos a pedir y exigir, que nuestro gobierno, que nuestro gobernante cumpla todo lo que ofreció en campaña, que no esté dividiendo al país, porque México somos todos, no somos fifí y ni somos chairos, somos un país y debemos estar unidos para exigir que nos regresen un México seguro, sin impunidad, sin corrupción”, dijo una de las participantes.

Según la convocatoria, la manifestación iniciaría a las 11 de la mañana, justo a la misma hora que el presidente López Obrador iniciará el mensaje por su Primer Informe de Gobierno y el tercero que da desde que llegó a la presidencia en diciembre pasado.

Con diversas pancartas que critican acciones del actual @GobiernoMX, los manifestantes marcharán al Monumento a la Revolución, en la #CDMX. 🎥 Video: @rodsantin. pic.twitter.com/M3LG8Mzjnx — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) September 1, 2019

Los manifestantes reprochan al presidente que no se ha terminado con la corrupción como prometió, que hay desabasto de medicinas, no hay ayuda al campo y que continúa la violencia en el país.

También recriminan que el gobierno federal no apuesta por las energías limpias, que no se respetan las leyes y el precio de las gasolinas no ha bajado.

“Lo único que pedimos es que deje de hacer sus caprichos y que piense solamente en él, él está en ese lugar y al parecer el traje le quedó grande, está dejando de pensar en el pueblo, en México”, dijo una participante.