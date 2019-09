Tabasco, el Estado de México, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México fueron las primeras entidades que se sumaron a las movilizaciones de la Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En Tabasco, desde las 10:30 horas, las organizaciones Marea Verde, Colectivo Esmeralda, Colectivo de Mujeres de Tabasco, y ciudadanía en general, marcharon desde la Plaza de Armas hasta el Parque Juárez.

Ondearon banderas, pañuelos, pancartas y diferentes mensajes, todos con el color verde como distintivo.

“Pedimos al Estado que no se ciegue ante un problema que está presente desde la clandestinidad, que ustedes no cuenten con cifras alarmantes, no quiere decir que no suceda”, exigió una mujer a legisladores locales y al gobernador Adán Augusto López.

En el Estado de México, la movilización comenzó a las 11:00 horas rumbo al centro de Toluca, donde el autodenominado enjambre feminista gritó contra la criminalización al aborto.

“Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, cantaron con tambores.

Durante su trayecto a Palacio de Gobierno realizaron algunas pintas en Casa de Gobierno, instalaciones de la UAEM, casas y plazas.

En Ciudad Juárez, en Chihuahua, un grupo de mujeres se organizó para defender su derecho a decidir la interrupción del embarazo.

En Veracruz, la primera marcha prevista para esta entidad comenzó después de las 13:30 horas en Xalapa.

“Mi cuerpo es mío, yo soy mía”, gritaron niñas y mujeres.

En la Ciudad de México, los rezos y los rosarios no impidieron que la marea verde inundara el Centro Histórico y cientos de mujeres, desde niñas hasta personas mayores, comenzaron desde temprano con las movilizaciones de la Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Desde las siete de la mañana, las mujeres con pañuelos verdes, comenzaron a llegar al Atrio de San Francisco, en la calle Madero, para grabar un video en apoyo a la interrupción legal del embarazo.

En la CDMX la marcha salió a la cinco de la tarde del Monumento a la Madre al Zócalo.

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, gritaron al pasar frente a la Cátedral de la Ciudad de México.

“Si no hay aborto legal, el desmadre que se va armar”, corearon.

Durante la marcha, un grupo de encapuchadas quemaron la puerta de la Cámara Nacional de Comercio (Conaco) de la Ciudad de México, realizaron algunas pintas sobre Paseo de la Reforma y en las rejas de la Catedral Metropolitana.

Lee: Manifestantes hacen pintas y destrozos durante marcha por un aborto legal y seguro

La marcha por el #AbortoLegalYSeguro va sobre Reforma en dirección al Zócalo.

Acá vamos para contarles los detalles. pic.twitter.com/mPqQ7f6KvF — AnimalMX (@AnimalMX) September 28, 2019

Las siguientes marchas previstas son en Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamulipas, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, y Veracruz puerto, Sonora, Baja California, y Yucatán.

Además de México y Argentina, los países que se sumarán al movimiento son: Bolivia, Colombia, España y Holanda.

#28S Cientos de mujeres se reunieron este sábado para exigir a los gobiernos latinoamericanos la despenalización del aborto. #MareaVerde 💚 https://t.co/Y9Bj5vX2ji — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) September 28, 2019

Apenas este miércoles, con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó el decreto que reforma el Código Penal del estado para despenalizar el aborto.

Con esta decisión, Oaxaca se convirtió en el segundo estado (el primero fue la CDMX) en despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa durante las 12 primeras semanas de gestación.

Con información de Reforma