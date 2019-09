Migrantes africanos varados en Tapachula, sin soluciones para ir hacia EU

Migrantes africanos que llevan dos semanas durmiendo en el exterior de la estación siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, provocaron destrozos en sillas y mesas instaladas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el exterior del centro de detención. Desde el lunes, funcionarios del INM se desplazaron al lugar para, según la institución, “atender personalmente”, los casos de los africanos, varados en Tapachula desde principios de julio.

El INM informó a través de una tarjeta que tuvo que suspender las labores de atención debido a los incidentes. Según testigos consultados por Animal Político, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Federal y se produjeron jaloneos con los migrantes, aunque la tensión no pasó a mayores.

Lee: AMLO dice que gobierno no cederá ante protestas de migrantes africanos; anuncian otra marcha en Chiapas

“La gente esperaba que nos iban a llamar para comunicarnos una solución. Pero no hicieron nada. Empezaron a llamar a la gente, una por una, para hablar con ellos. La gente no está contenta, se enfadó y sacó las sillas y todo lo que tienen ahí”, dijo en conversación telefónica un migrante camerunés que no quiso identificarse.

“Los hechos ocurrieron cuando funcionarios del INM, acompañados de traductores en varios idiomas, recibieron a las primeras personas extranjeras, sin embargo, el servicio no pudo continuar debido a que algunos de los migrantes empezaron a realizar destrozos al percatarse que uno de ellos, originario de Camerún, se acercó a recibir atención del personal del INM”, dice la nota.

“En ese momento, inconformes cruzaron las vallas en donde se encontraban las carpas de atención y aventaron sillas, mesas y los baños móviles, manifestando su rechazo a los servicios brindados por el INM, y expresaron no querer refugio”, continúa.

Lee: INM asegura que migrantes africanos rechazaron trámites de regularización

La atención a la que hace mención el INM es, en realidad, el mismo proceso que la institución realizaba en sus oficinas de la colonia de Las Vegas. Lo que el instituto ofrece a los migrantes es una incierta regularización (los afectados aseguran que ninguno ha obtenido un documento como la tarjeta de visitante por motivos humanitarios o la residencia permanente) o abandonar el país por la frontera sur.

Esta última disposición se aplica desde el pasado 10 de julio, cuando un oficio firmado por la exdirectora general de Control y Verificación Migratoria, Ana Laura Martínez de Lara, cambió las reglas de salida e impuso que solo podrían abandonar el país por el sur. Con ese documento se puso fin al mal llamado “salvoconducto”, que no era más que el oficio de salida.

El objetivo de los migrantes, sin embargo, es atravesar México con destino a Estados Unidos o Canadá. Hasta que ese documento se hizo efectivo, el oficio les permitía disponer de 20 días para abandonar el país por el norte.

“El INM, en apego a sus atribuciones y preservando los derechos humanos de los extranjeros, restableció este martes a las 12:00 horas la atención para revisar la situación migratoria de las personas, mayoritariamente originarias de África y Haití”, dijo el INM a través de una nota.

Lee: ‘Estamos atrapados’: migrantes africanos se rebelan contra el INM para obtener papeles de salida

Lo que el INM no aclara es en qué se traduce esta atención.

El conflicto llega en un momento en el que los migrantes tienen su confianza puesta en un amparo presentado por el activista y abogado Luis Villagrán. Según dijo el Coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., esta medida beneficiaría a 812 africanos. No obstante, la decisión deberá ser ratificada por los tribunales, según Villagrán.

El INM negó que los amparos sean efectivos para el tránsito a través de México y aseguró que únicamente sirven para no ser deportados.

Consultado por Animal Político, Villagrán aseguró que los jueces entrarán al fondo del asunto en los próximos días y mostró su confianza en que ratificarán los amparos y permitirán que los migrantes puedan seguir su camino hacia Estados Unidos.

Las protestas de ciudadanos africanos se registran en el exterior de la Siglo XXI desde la semana pasada. El lunes 26 y el martes 27, los migrantes bloquearon los accesos al centro de detención de extranjeros. La protesta fue disuelta por la Policía Federal y la Guardia Nacional. Dos periodistas denunciaron agresiones. Desde entonces, decenas de africanos duermen en tiendas de campaña en la explanada junto a la Siglo XXI.