A menos de 20 días de que se celebren las primeras asambleas distritales para elegir a los participantes del Congreso Nacional en el que se definirá a la próxima dirigencia nacional de Morena, los consejeros nacionales morenistas siguen entrampados sobre el método: una elección vía Congreso o encuestas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se elija al nuevo dirigente nacional del partido que fundó a través de una encuesta. Según Polevnsky, hay un gran número de correligionarios que apoyan la propuesta del mandatario, pero otros no, porque no entienden y no ven razón para ello.

La actual titular de Morena reveló durante la sesión del Consejo Nacional del partido, realizado este domingo, que esta semana se reunirá con la Comisión de Honestidad y Justicia, el secretario de Organización, Leonel Godoy, y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para revisar los detalles de la encuesta, conocer dónde están las dudas y los temas que se deben ajustar.

Un padrón “manoseado”

Polevnsky dijo que la elección vía Congreso no es posible pues el padrón de Morena está “100% manoseado”. Acusó que el anterior secretario de Organización y actual coordinador de los superdelegados del gobierno federal, Gabriel García Hernández, entregó a dos cajas con hojas llenas de nombres pero sin documentos que sustenten la afiliación, informó Milenio.

Polevnsky añadió que solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su opinión sobre qué procede ante un padrón de militantes “manoseado” y que no genera ninguna certidumbre.

Advirtió que no hay certidumbre en el padrón de militantes de Morena, que “es cero confiable” y por ello se tiene que hacer una reafiliación. Aseguró que no le molesta que haya impugnaciones contra el padrón.

Insistió que tienen que ir por esa reafiliación para certificar y validar que los que están son de buena lid y no sean infiltrados de otros partidos o de otros intereses.

Dijo que la convocatoria se le puede poner una adenda para la encuesta, “por eso hay que consultar con el INE y Tribunal Electoral para no equivocarnos”.

El diputado Mario Delgado Carrillo, quien también aspira a la dirigencia del partido, llamó a un proceso sin simulaciones ni politiquería, en el que prevalezca el respeto, la tolerancia, el debate de ideas y se transparente el padrón de militantes.

Delgado Carrillo pidió hacer caso de la recomendación de López Obrador de elegir al nuevo presidente de Morena mediante encuestas.

“Ese método quitaría mucha tensión en las asambleas distritales y limitaría la tentación de muchos enemigos externos que buscarían influir para desordenarnos y desprestigiar al movimiento”, consideró.

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y quien también busca contender por la dirigencia, no está de acuerdo con Polevnsky y Mario Delgado, pues ella impulsa que la renovación de la dirigencia sea a través de la elección entre los militantes.

Esto fue ratificado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, reportó El Financiero, ya que aunque el método de encuesta sí está contemplado en el artículo 44 del estatuto de Morena aplica solo para la elección de candidatos que serán postulados por el partido procesos electorales y no para renovar la dirigencia.

Sin embargo, Alejandro Rojas Durán demandó la dimisión de Bertha Luján, Polevnsky y Delgado Carrillo, al acusar que “los tres se han promovido de manera ilegal e inmoral con recursos públicos”.

Las denuncias y disputas internas

La secretaria general, Yeidckol Polevnsky, y la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, ambas aspirantes a la dirigencia, pactaron mantenerse unidas para cuidar al partido, pues no están obligadas a renunciar a sus cargos porque lo pueden hacer un minuto antes de registrarse como candidatas, ya que no pueden dejar acéfala la organización política.

La actual dirigente nacional de Morena sostuvo que en caso de la adenda, se haría a la convocaría, y reiteró que el partido no contempla en sus estatutos hacer campaña, pero se pueden pedir permisos y licencias; un tema que habrá de estudiar.

Sobre las denuncias contra Luján por el presunto uso de servidores de la nación, refirió que en la reunión se dijo que quienes tienen quejas presenten sus denuncias con las pruebas, y afirmó que su función como presidenta del partido es trabajar por la unidad para construir y no para destruir.

En ese sentido sostuvo que van en unidad, con los estatutos, tomando en cuenta la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con acuerdos políticos.

Con información de Notimex, El Financiero y Milenio.