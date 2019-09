Pedro Salmerón presenta su renuncia al INEHRM tras polémico comentario

El asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973, fue cometido por un “comando de valientes jóvenes”, escribió el pasado martes Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). El comentario en sus redes generó reacciones y muchas críticas. Este sábado puso sobre la mesa su renuncia mediante una carta, pero la Secretaría de Cultura se adelantó e hizo el nombramiento del nuevo titular del Instituto.

Salmerón compartió hoy una carta en la que acusó a la derecha de presionar para que deje su cargo y de usar sus palabras para atacar al régimen.

No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INEHRM,

solamente la he "puesto sobre la mesa" . Gracias por preguntar.

