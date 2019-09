Rosario Robles, extitular de la Sedatu y Sedesol, a través de una carta, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde exige un juicio justo.

En la carta que hizo pública su hija Mariana Moguel Robles, la exfuncionaria asegura que enfrenta “una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno ¿por qué está saña?”

Lee: Inhabilitación de Rosario Robles confirma una persecución política, se impugnará, asegura su defensa

“Tengo derecho al debido proceso. Considero que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten, pregunto, ¿acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa (haciendo referencia al caso Florence Cassez) al debido proceso, sobre todo tratándose de mi país?”.

“¿Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes”, cuestiona.

“Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones también tengo derecho a hacerlo en libertad”, escribió en una carta de su puño y letra.

En un mensaje a medios e comunicación, Mariana Moguel, hija de @Rosario_Robles_, lee una carta escrita por la exfuncionaria en donde hace un llamado a @lopezobrador_ para tener un juicio justo. 🎥 Video: @nayaroldan. pic.twitter.com/YorRshocGV — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) September 19, 2019

La exfuncionaria también cuestiona que la mantengan en la cárcel con base en artimañas, como lo es la falsificación de una licencia de conducir que no es suya y que fue clave para que le dictaran la prisión preventiva oficiosa.

Sobre la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo: “lo contrastante es que a dicha Secretaría le perece que merezco una sanción de tal magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar porque jamás la utilicé, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos gracia. Es Evidente.”

Rosario Robles sostuvo que para ella su caso es “una confabulación en la que instituciones del Estado Mexicano han violentando la legalidad, porque a pesar de todos sus intentos no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo, y mucho menos hay alguna autoridad que me haya declarado culpable en el ámbito penal”.

Esta es la carta completa de Rosario Robles: