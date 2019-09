No porque lo diga el WSJ es verdad: AMLO sobre Salinas Pliego y Fertinal

Sobre los posibles vínculos financieros del empresario Ricardo Salinas Pliego con empresas que se beneficiaron cuando Pemex compró la planta de fertilizantes Fertinal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso no puede darse por hecho solo porque The Wall Street Journal (WSJ) lo dice.

“Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado, no puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí porque tomaría yo partido y afectaría la dignidad de las personas y eso no puede hacerse”, dijo.

Lee: Salinas Pliego tenía vínculos con empresas beneficiadas con la venta de Fertinal a Pemex: WSJ

“Son posibles vínculos, ni siquiera lo esta atendiendo una autoridad, creo que hay una denuncia pero todavía no se le ha dado curso”, aseguró en conferencia de prensa.

Según el artículo del diario estadounidense, al citar documentos internos y gente familiarizada con el tema, Salinas Pliego está vinculado con entidades en Europa que poseían una porción importante de acciones de Grupo Fertinal.

Entre ellas está una compañía con sede en Suecia, llamada NPK Holding AB, que tenía 24.4% de las acciones de Fertinal al momento de la venta a Pemex, y otra empresa con domicilio en Bélgica, Base Rock BVBA, que tenía 4.5% de acciones.

Lee: Pemex Fertilizantes: Agro Nitrogenados, 14 años sin operar; Fertinal, 85 mdd en pérdidas

Y además el Banco Azteca, también de Salinas Pliego, financió a dicha empresa, cuando tenía problemas de deuda, previo a que fuera comprada por el gobierno de México.

Al respecto, el mandatario dijo: “No me importa que lo haya dicho el WSJ.. yo lo he padecido diciendo mentiras… Es mejor el Reforma”.

López Obrador aseguró que va a esperar a ver lo que sucede en el caso, sin embargo, reiteró que “no hay impunidad, no hay influyentismo y no se permite la corrupción, pero también vamos a actuar con responsabilidad”.