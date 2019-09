Un juez federal concedió un amparo, a favor de dos organizaciones de la sociedad civil, que obliga a la Secretaría de Gobernación a emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México a más tardar el próximo 30 de septiembre.

El amparo indirecto 968/2019-I, concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, establece que, aunque en noviembre de 2018 la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVIM) determinó que no era necesario declarar la AVG en la capital, y que el gobierno local se encontraba trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres, “no existe evidencia alguna de que se hayan cumplido la mayoría de los indicadores” establecidos por un grupo de trabajo en esta materia.

Por ello, consideró que “es contradictorio que… la CONAVIM concluya que el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo y que no se actualizan elementos suficientes para declarar procedente la AVG, mientras que a la vez reconoce que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”.

En el amparo, se señala que tan solo en el primer semestre de 2019, en la Ciudad de México fueron denunciados 26 delitos de feminicidio y 99 homicidios dolosos contra mujeres.

Asimismo, se registraron 306 llamadas de emergencia “reales” para denunciar abuso sexual, 645 de acoso u hostigamiento sexual, 405 de violación, 8 mil 824 por violación de pareja y 45 mil 376 de violación familiar.

La solicitud de una Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México fue presentada por organizaciones sociales desde el 7 de septiembre de 2017, en un contexto que ubicó a la Ciudad de México en primer lugar en mayor proporción de violencia contra las mujeres.

“De lo anterior se advierte que en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual no es un hecho controvertido”, determinó el juez.

Violencia de género, “del régimen anterior”

Tras darse a conocer el amparo para que se declare la AVG en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un posicionamiento en el que reitera la posición de la CONAVIM, de la improcedencia de la Alerta en la capital, pues “no puede basarse en los resultados y el entorno del régimen anterior”, y sostuvo que esta no es una herramienta que mejore la situación de violencia per se.

En un comunicado, la mandataria recordó que en junio de 2019, la CONAVIM declaró que “el actual gobierno de la Ciudad de México -a diferencia del anterior- ha emprendido acciones… que contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres”.

Como parte de las acciones relevantes en esta materia, Sheinbaum destacó la instalación de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, la creación de la Fiscalía Especializada para la investigación del Delito de Feminicidio, así como una “amplia estrategia de capacitación a personal ministerial, pericia, de seguridad y atención a víctimas en materia de derechos humanos y perspectiva de género”.

También indicó que, desde abril de 2019, 70 Ministerios Públicos cuentan con una abogada de la Secretaría de las Mujeres para asesorar en la presentación de denuncias por violencia de género y familiar, que la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia lleva a cabo acciones territoriales de organización comunitaria por la igualdad, y la creación de 77 Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia de Género.

Finalmente, dijo que se han emprendido acciones para mejorar la seguridad en el transporte público, las calles, de justicia expedita en Ministerios Públicos, en la atención a víctimas, así como la realización de campañas publicitarias que promueven el cambio de comportamiento para prevenir la violencia.

Para el gobierno capitalino, la Alerta de Violencia de Género no ha tenido los resultados esperados en los estados y municipios donde se ha declarado, por lo que, señala, en la Ciudad de México no se requieren de medidas urgentes, sino de “una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas y entornos involucrados”.

A pesar del descontento expresado, la jefa de Gobierno convocó a la CONAVIM, al Instituto Nacional de las Mujeres, a otras instituciones y a organizaciones civiles “para que conjuntamente redefinamos medidas efectivas asociados a la Alerta de Violencia de Género, a la luz de los pocos resultados donde ha sido declarada”.

Sobre la postura de la jefa de Gobierno, la mamá de la víctima de feminicidio Lesvy Berlín Osorio, Araceli Osorio, dijo en conferencia de prensa que a ella no le corresponde determinar la emisión de la AVG en la ciudad, sino a la Secretaría de Gobernación federal, y le pidió “en nombre mío, de mi hija y de varias familias, que no interfiera en esta decisión”.

Este lunes, Araceli señaló que, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado diferentes acciones en materia de combate a la violencia contra las mujeres, ella y otros familiares de víctimas siguen sin tener acceso a la justicia.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, MAría de la Luz Estrada, junto con la abogada Paloma Nava del Centro Fray Francisco de Vitoria, organizaciones que interpusieron el amparo, invitó a la jefa de Gobierno a “que acepte que se decrete la Alerta y se evalúe” para que rinda resultados.

Las organizaciones hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que “escuche a las mujeres, que tenga una reunión de las organizaciones peticionarias y expertas en por qué no ha servido la Alerta de Violencia de Género”, que no ha dado resultado “porque las autoridades no quieren hacer investigaciones de fondo y dar seguimiento a las medidas”.

Actualmente, la AVG ha sido declarada en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Puebla.

Sin embargo, otros siete estados (Guanajuato, Baja California, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tlaxcala) han solicitado que se emita, y sus solicitudes han sido rechazadas.

Animal Político consulto a la Secretaría de Gobernación sobre este tema, dependencia que comentó que tienen 10 días para emitir una postura oficial.