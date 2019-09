La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que había invalidado el proceso interno del grupo parlamentario de ese partido para la nueva integración de la Mesa Directiva del Senado.

“En sesión pública, las magistradas y los magistrados consideraron que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena carece de competencia formal y material en torno a las decisiones del grupo parlamentario en el Senado, relacionados con la integración de la mesa directiva”, refirió el Tribunal en un comunicado, sobre la determinación de la Sala Superior.

“De acuerdo con lo aprobado, esa atribución corresponde al funcionamiento de la bancada en el Senado y no del partido político”, agregó.

El pasado 29 de agosto, la Comisión de Justicia de Morena dio la razón a Martí Batres y ordenó reponer el proceso interno que llevó a que el legislador dejara de ser presidente de la Mesa Directiva en el Senado, y en su lugar fuera postulada Mónica Fernández.

Monreal, en tanto, defendió que el procedimiento había sido correcto, y que la mayoría de los senadores de Morena respaldaba a Mónica Fernández, que a fin de cuentas el fin de semana fue ratificada por el resto de los partidos como nueva presidenta de la Mesa Directiva.

Sobre la determinación del Tribunal Electoral, Batres expresó: “En cuanto a la elección interna del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, el Tribunal no entró al fondo de las irregularidades. La Comisión de Justicia de Morena sí. Quedaron acreditados los agravios y no fueron desvirtuados. Es referente histórico para que no se repita. #VictoriaMoral”.

Por otro lado, Monreal celebró:

Con mesura y objetividad, celebro la resolución del Tribunal Electoral (@TEPJF_informa) emitida por unanimidad contra la determinación de anular la elección interna de @MorenaSenadores. Nos asistió la razón jurídica y moral. La legalidad se impuso. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 2, 2019