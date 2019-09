Este lunes 15 de septiembre fueron reactivadas las cuentas bancarias de la Universidad Politécnica de la Chontalpa, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda las congeló para realizar la investigación sobre su posible participación en el esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra.

La activación de las cuentas se logró gracias a la “gestión” del gobierno del estado de Tabasco, cuyo titular es el morenista Adán Augusto López, con la Unidad de Hacienda encabezada por Santiago Nieto, según informó la institución en su página de internet.

Por ello, la Universidad podrá pagar los salarios de sus empleados, correspondientes a la primera quincena de septiembre.

La Universidad de la Chontalpa fue una de las instituciones que realizó convenios con entidades de gobierno para hacer supuestos servicios a través de un esquema que permitió evadir licitaciones, y cuyos recursos públicos terminaron en empresas fantasma o ilegales.

De acuerdo a una respuesta a una solicitud de transparencia que se encuentra en su página, la Universidad recibió 3 mil 480 millones de pesos de Petróleos Mexicanos entre 2011 y 2014 a través de 50 convenios con la empresa productiva del Estado, para realizar supuestos servicios.

De ese listado, nueve convenios fueron parte de la investigación periodística La Estafa Maestra, donde se comprobó que la Universidad de la Chontalpa subcontrató a empresas fantasma, o que se dedicaban a cosas distintas a los supuestos servicios solicitados o eran propiedad de exfuncionarios de Pemex.

La Estafa Maestra abarcó la investigación de 11 dependencias o entidades de gobierno que hicieron convenios con 8 universidades públicas, entre 2013 y 2014. Entre ellas Pemex, que realizó 39 convenios con seis distintas universidades por un monto total de 3 mil 575 millones de pesos.

Pero con la información de transparencia se comprueba que sólo la Universidad de la Chontalpa hizo 50 convenios durante cuatro años, que sumaron 3 mil 480 millones de pesos, cifra comparable a lo que Pemex dio a seis universidades en dos años.

Los convenios

Uno de los convenios investigados en La Estafa Maestra es el número 425102832, por el que Pemex pagó 347 millones de pesos para el “soporte técnico especializado en el proceso de explotación, mediante la caracterización estática, ingeniería de yacimientos, productividad de pozos, monitoreo de variables criticas de pozos e instalaciones, así como de la administración de bases de datos de los campos que integran el activo de producción samaria luna y otros de la región sur”.

El convenio tuvo vigencia hasta 2015 y sólo para cumplir con el servicio de 2013, la universidad subcontrató a la empresa Maheca S. A. de C. V., cuyo accionista era Héctor Vera, quien fue supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta octubre de 2010.

Dicha empresa, a su vez, subcontrató a otras cuatro empresas fantasma, de acuerdo con la revisión del SAT, debido a que simularon operaciones y no tenían capital, personal ni infraestructura para poder cumplir algún servicio: Logistic Peninsular, S. A. de C. V.; Apa Investiment, S. A. de C. V.; Pacific Asistence, S. A. de C. V. y Pen Comerce, S. A. de C. V.

Entre el listado de convenios el tipo de servicios son de servicios especializados para plataformas y yacimientos de Pemex, actualización de tecnologías o inspecciones, como el número 428814840 para el servicio de “servicio de actualización del Paquete Tecnológico de las instalaciones de la Región Marina Noreste”, firmado el 20 de octubre de 2014, por el que Pemex entregó 140 millones de pesos.

Este tipo de servicios eran encargados a la Politécnica de la Chontalpa, una universidad relativamente joven. Creada en 1998 como un proyecto pensado para que “todo individuo pudiera ingresar, no importando raza, partido, religión, solo ganas de transformar su conciencia, inteligencia y sus principios morales”, dice en su página de internet.

Actualmente, la institución imparte ocho ingenierías, siete posgrados y actualmente tiene una matrícula de 4 mil 900 alumnos.

Esta quincena, los empleados recibirán su salario entre lunes y martes en cuanto se reanude el sistema de transferencias interbancarias de la institución, según dijo la secretaría de Administración y Finanzas en el aviso en su página.