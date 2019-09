El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los jóvenes que vandalizaron ayer varios edificios y negocios no son anarquistas ni tienen que ver con la izquierda, sino que son conservadores.

Tras señalar que el anarquismo es un movimiento profundo en ideales, productivo y propositivo, el mandatario federal dijo que los agresores de ayer tampoco son radicales, “no participaron en la marcha, iban en paralelo, destruyendo”.

“Ayer hubieron excesos, dicen algunos y respeto desde luego, es un punto de vista, que son anarquistas, no, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer, esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene, imagínense ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería?, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda progresista”, señaló en conferencia matutina.

Consideró que esos grupo conservadores perjudican un movimiento legítimo, justo, y que no tienen el respaldo ciudadano.

Al ser cuestionado sobre los hechos violentos por parte de encapuchados, López Obrador afirmó que siempre hay este tipo de provocadores, por lo que se tiene que ver quiénes son, y confió en que el gobierno de la ciudad hará la investigación pertinente, en tanto que el gobierno federal asumirá lo que le corresponda.

Agregó que no se detuvo a quienes hicieron los destrozos para no caer en su provocación, pues lo que pretendían era que el gobierno actuara para acusarlo de represión.

Ayer, un grupo de manifestantes, la mayoría de ellos con el rostro cubierto y vestidos de negro, realizaron pintas en el metro y provocaron daños a lo largo de Paseo de la Reforma, durante la marcha que exige justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a cinco años de los hechos.

Al arribar al Zócalo capitalino, los encapuchados realizaron pintas en Palacio Nacional y golpearon la Puerta Mariana.

La Conservaduría de Palacio Nacional lamentó “los daños ocasionados al monumento civil más importante de México”.

“El actual Gobierno es respetuoso de las garantías constitucionales y, por tanto, de la libre manifestación. Sin embargo, lo acontecido en contra de Palacio Nacional no tiene justificación”, expuso en un comunicado.

Indicó que ya se realizan las acciones necesarias para reparar las afectaciones.