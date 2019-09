Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) fue detenido cuando abusaba sexualmente de una mujer dentro de unas instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) y será llevado ante un juez.

La Procuraduría capitalina informó que el pasado 27 de agosto detuvo en flagrancia a un policía de la SSC-CDMX dentro de la Coordinación Territorial CUH-3 y que fue puesto a disposición del Ministerio Público en esas mismas oficinas.

“El presunto responsable fue detenido de manera inmediata y puesto a disposición en la misma agencia del Ministerio Público donde se encontraban”, informó la Procuraduría en una breve comunicado.

La dependencia dio a conocer que el acusado ya está detenido en calidad de imputado y fue llevado a un Centro de Reclusión de la Ciudad de México donde se solicitará la audiencia ante un juez con la intención de que sea vinculado a proceso por el delito de violación.

De acuerdo con la PGJ-CDMX, la víctima está recibiendo “acompañamiento y atención integral”.

Este martes 3 de septiembre, la PGJCDMX informó que el hombre de 42 años fue vinculado a proceso por el delito de violación. Un juez le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sobre el caso, el titular de la SSC-CDMX, Jesús Orta Martínez, dijo en una entrevista con medios de comunicación que el acusado no estaba

asignado a labores preventivas en la calle, sino que laboraba dentro de la agencia ministerial donde presuntamente comentó el delito.

“Estaba asignado a la Agencia del Ministerio Público en donde se dieron los hechos y por supuesto tenemos el conocimiento y absoluta compromiso entre la procuradora y yo de llegar hasta las últimas consecuencias en este caso”, declaró el funcionario.

De acuerdo con la información preliminar en manos de Orta Martínez, la víctima había ido a la oficina del Ministerio Público a realizar una denuncia cuando fue atacada por el policía.

“Ella fue a hacer una denuncia y según lo narra en la propia denuncia que ella refiere que es atacada en una de las áreas de la propia Agencia y al dar aviso se le detiene de inmediato al policía”, afirmó Orta.

“Aquí yo no quiero prejuzgar por eso, porque los hechos no los conocen, o sea hay una imputación y nosotros estamos actuando como policía al haber detenido al propio policía y como Ministerio Público al imputarlo. Lo que pasa es que no conocen las declaraciones de la víctima, nadie las conoce”, agregó.

Sin embargo, la Procuraduría especificó en su comunicado que el policía fue detenido “en flagrancia”, con lo cual, la denuncia no se basaría en dichos de la mujer atacada, sino en testigos de los hechos.

Según Orta Martínez, la dependencia a su cargo está “castigando ejemplarmente” a los policías que cometen delitos sexuales, pero no dijo cómo. Y aseguró que las conductas de policías que cometen ataques sexuales “de ninguna manera representan una generalización de una conducta de los policías”.

Apenas el pasado 4 de agosto una joven de 17 años acusó de violación a cuatro policías de la SSC-CDMX, quienes están siendo investigados pero no han sido vinculados a proceso debido a que la Fiscalía de Delitos Sexuales sigue integrando la carpeta de investigación.

Los policías implicados, al no estar imputados aún, siguen laborando de manera normal en sus puestos de trabajo, según ha informado el titular de la SSC-CDMX, Jesús Orta Martínez.

Esos hechos causaron la indignación social y la movilización masiva de mujeres que protestaron a las afueras de la PGJ-CDMX un día y otro más en la Glorieta de Insurgentes y el Ángel de la Independencia.

Sheinbaum también promete “castigo ejemplar”

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá una sanción ejemplar al policía que violó a una joven cuando acudió a hacer una denuncia en la Procuraduría General de Justicia capitalina ante el Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de condenar este hecho en el que consideró que debe haber justicia, informó que el caso lo atiende directamente la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

“Es un caso que se presenta, no puede ocurrir este caso, con toda la fuerza lo digo, es algo que no puede ocurrir, tiene que haber el castigo ejemplar, en ese sentido tiene que hacerse bien la carpeta de investigación y los jueces tienen en este caso que sancionar adecuadamente”, expuso.

Afirmó que entre 80 mil elementos de la Ciudad de México, esta conducta delictiva no es general en la corporación, donde se han presentado solo unos 10 casos de abusos contra sus mismas compañeras.

“Obviamente no se puede hablar de una conducta generalizada, pero lo que es cierto es que no lo podemos permitir, así sea un caso y por eso la sanción es fundamental, porque en la medida que haya impunidad se permite que siga ocurriendo”.

Recordó que hace unos días el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad los delitos cometidos por elementos de la policía capitalina por encima de cualquier otro ciudadano.

