El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que acusará con sus mamás, papás y abuelos a los encapuchados que hacen destrozos y generan violencia durante las marchas.

“Que tengan cuidado (los encapuchados) porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro de que los abuelos, los papás y las mamás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro de que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja y sus zapes”.

Lee: Las estaciones de Metro, Metrobús y Ecobici que estarán cerradas por la marcha del 2 de octubre

El presidente destacó la importancia histórica del Movimiento Estudiantil de 1968 y pidió que la marcha del 2 de octubre sea pacífica, porque México vive una etapa nueva en la que la violencia debe quedar relegada.

Pidió a los que van participar en la marcha que ayuden a aislar a provocadores.

“Estamos en una etapa nueva, en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado, no se puede hablar siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer no vencer. Convencer persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz”.

Lee: 12 mil funcionarios de CDMX formarán ‘cinturón de paz’ contra violencia en marcha del 2 de octubre

“Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68”, sentenció.

“El que lucha por la justicia no tiene porque ocultar el rostro, tiene que dar la cara y tampoco puede traer armas, sean estas piedras o petardos, varillas, nada de eso”, señaló.

A quienes se encapuchan y hacen actos vandálicos, tengan cuidado sino los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos, porque estoy seguro que ellos no están de acuerdo, dice @lopezobrador_. https://t.co/Ixg9GLI1fj — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) October 2, 2019

Este miércoles se tiene previstas varias manifestaciones en la Ciudad de México a partir de las 16:00 horas.