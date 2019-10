Después de que la Comisión de Honestidad de Morena instruyó a sus agremiados a renunciar a sus cargos públicos para poder contender por posiciones en la dirigencia del partido, 16 diputados federales y un síndico impugnaron está decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Tribunal recibió los oficios de impugnación entre el 27 de octubre y el 1 de septiembre, y quien aparece como representante de todos los demandantes es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, suplente de Horacio Duarte.

Entre los inconformes está el síndico de Ecatepec, Daniel Sibaja González, exparticular del actual diputado Mario Delgado, uno de los contendientes por la presidencia del partido Morena. Se trata de un juicio para la protección de sus derechos político electorales, y fue recibido por el Tribunal el 1 de octubre, según se observa en el expediente número SUP-JDC-1297/2019.

Los diputados que impugnaron son Dolores Padierna, Moisés Mier Velazco; Miguel Jarero Valázquéz; Manuel Rodríguez González, Jorge Luis Montes Nieves, Estela Núñez Álvarez, Francisco Javier Borrego Adame, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Mora García, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Carlos Enrique Martínez Aké, María Alvarado Moreno, Armando Contreras Castillo, Miguel Prado de los Santos y Erasmo González Robledo.

El pasado 23 de septiembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió el oficio CNHJ-384-2019 en el que expide los Lineamientos sobre la instrumentación de la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido, en el que se renovará la dirigencia.

En él se informa a los agremiados que “no podrán ocupar cargo ejecutivo quienes desempeñen un cargo de elección popular o sean ministros, magistrados o jueces federales o locales o servidores públicos de la administración de los tres órdenes de gobierno federal, estatal o municipal, por la cual dispongan de recursos humanos, materiales y económicos, salvo que soliciten su separación del cargo, mediante licencia o renuncia”.

Mario Delgado, por ejemplo, busca la presidencia del partido, y es el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, pero aseguró que dichos lineamientos sólo aplican en caso de ganar algún cargo de dirección en el partido, y no por contender.

“No tengo por qué pedir renuncia o licencia a mi cargo de diputado porque el estatuto de Morena no prevé que se tenga que renunciar. No puedes ocupar dos cargos, diputado o funcionario de gobierno y ser parte de la dirigencia. En el caso que saliera electo, ahí sí tendría que pedir licencia, pero eso no va a ocurrir hasta noviembre”, según declaró el 24 de septiembre.

Tres días después de esta declaración, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna promovió la impugnación ante el Tribunal “en su carácter de autorizado por un grupo de legisladores federales Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena”, de acuerdo con el expediente SUP-CA -166, recibido en la Oficialía de Partes.

Entre el 29 de septiembre y uno de octubre, cada diputado interpuso la impugnación también, alegando su derecho a la protección de derechos electorales, es decir, a no tener que renunciar a sus cargos para contender por posiciones de dirigencia en el partido.

Los recursos deberán ser presentados en el pleno del Tribunal para su discusión, luego de que el magistrado al que se le asigne el caso presente el proyecto.

De resolver a favor de los promoventes, cualquier funcionario que busque contender por un puesto de dirección de Morena no estaría obligado a renunciar a su cargo en la administración pública.