El alcalde de Ciudad Valles en San Luis Potosí, Adrían Esper Cárdenas, compró 15 camionetas Cybertruck de la empresa Tesla para labores de patrullaje, recoleción de basura y abastecimiento de agua.

En conferencia de prensa, indicó que donó 30 mil pesos de su salario para apartar las unidades, pues su venta iniciará en 2021; sin embargo, “se liquidarán de la misma manera que el municipio adquirió los 12 vehículos de la basura o de la misma manera que compramos las lámparas o que hacemos adquisiciones”.

La inversión por los 15 vehículos sería de más de 20 millones de pesos aproximadamente, ya que 10 de los vehículos serían de dos motores, con un costo aproximado de 9 millones de pesos por todos.

Lee: Hombre muere dentro de un Tesla en llamas porque sus puertas futuristas permanecieron cerradas; familia demanda

Los otros cinco autos, con tres motores, tendrían un costo de 11 millones de pesos, de acuerdo con los precios de la empresa.

“Lo importante es que independientemente que el costo puede llegar a ser un poquito alto, el beneficio es recuperable porque si tú no le pones mantenimiento y no le pones combustible, en un año te puedes llegar a ahorrar 24 millones y ya pagaste más de la mitad de la inversión”, afirmó.

Fue una acción para atender los reclamos de la población para mejorar los servicios, dijo mientras mostraba las imágenes del auto simulando cómo serían con los símbolos municipales.

“Ya no hay justificación para que una patrulla no esté dando sus rondines, ya no hay justificación para que una pipa llegue a dar solución de agua a un ejido, ya no hay justificación del problema que tenemos en el municipio de siempre que es el límite del recurso para los combustibles y reparaciones”, abundó.

Al final de la conferencia, Esper Cárdenas bromeó y dijo que pedirá un descuento al empresario Elon Musk sobre este paquete de camionetas.