El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo en Tlapa, Guerrero, que “ya hay una nueva Constitución”, al hacer un listado de las reformas que se han aprobado en lo que va de su gobierno, que comenzó en diciembre de 2018.

“¿Qué correspondía, si hablábamos de la Cuarta Transformación?”, preguntó a la gente en un evento público.

“Hacer una nueva Constitución, pero dijimos: No, va a generar mucho revuelo, nos vamos a ir despacio porque llevamos prisa, y cuando se vengan a dar cuenta ya va a haber una nueva Constitución, y ya puedo decirles aquí, en Tlapa, que ya hay una nueva Constitución”.

López Obrador mencionó la reforma para que los funcionarios corruptos sean encarcelados sin derecho a fianza, la reforma para prohibir la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, y que “ahora es delito grave también” el fraude electoral.

“¿Qué otras reformas se han hecho para afirmar que es una nueva Constitución? Ya no existe la llamada reforma educativa. ¿Se acuerdan de cómo les echaron la culpa a los maestros del poco desarrollo educativo?”, continuó el presidente.

“Ya también en la Constitución está establecido el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. ¿Para qué vamos a hablar de cómo están los servicios de salud? Ya lo sabemos. Centros de salud sin médicos, sin medicamentos, lo mismo hospitales. Tengo el compromiso de mejorar el sistema de salud pública.

Así se ha ido reformando la Constitución”.

El mandatario también recordó que envió una iniciativa para que se eleve a rango constitucional, el que reciban pensiones los adultos mayores, las personas con discapacidad, y que todos los estudiantes pobres tengan derecho a recibir una beca, para estudiar en todos los niveles de escolaridad.

Por último, sobre el tema de las reformas, mencionó las enfocadas en la revocación de mandato y las consultas ciudadanas.

“Ya se pueden hacer consultas ciudadanas. Si la gente no está de acuerdo en una decisión del gobierno, va a tener el derecho de pedir una consulta ciudadana”, dijo López Obrador.

“Y no sólo eso, ahora va a haber revocación del mandato. El presidente de la República se va a someter a una consulta en el 2022, se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?, porque el pueblo pone y el pueblo quita y eso ya está establecido en la Constitución.

Y esto lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. No queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza”.