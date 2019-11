En el último año, la Fiscalía de Delitos Sexuales tiene 117 carpetas de investigación contra policías y/o guardias de seguridad por delitos sexuales en la Ciudad de México.

Del total de las investigaciones, 86 son contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 21 contra guardias Seguridad Privada; 5 a elementos de la SEDENA; 2 contra policías de investigación de la PGJ-CDMX; 1 a un guardia penitenciario, y dos cuya corporación no se precisa.

El periodo al que corresponden las 117 carpetas es del 5 de diciembre de 2018 al 19 de noviembre de 2019.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que de las 117 carpetas de investigación: 69 fueron por abuso sexual; 26 por acoso sexual; 18 por violación; 2 por corrupción de menores; 1 por violencia familiar, y 1 por discriminación.

Del total de las víctimas, 117 son mujeres (96.9% de los casos) y solo 4 son hombres (3.31%).

Con relación a las edades, 31 de las víctimas tienen entre 23 y 27 años, siendo este el grupo mayoritario; 17 tienen entre 16 y 22; 16 tienen entre 34 y 41; 15 entre 28 y 32; 9 de entre 42 y 51; 7 víctimas entre 5 y 14; 4 entre 52 y 57, y de las 22 víctimas restantes no se precisa la edad.

Las alcaldías con más investigaciones

Según el informe de la Fiscalía, las 6 alcaldías con mayor número de investigaciones registradas son: Cuauhtémoc, con 9 casos (7.69%); Iztapalapa con 3 casos (2.56%); Benito Juárez con 3 casos (2.56%); Miguel Hidalgo con 2 casos (1.70%); y Venustiano Carranza e Iztacalco con 1 caso cada una (0.85%).

En las 98 carpetas de investigación restantes (83.7%) no se precisó la alcaldía.

De las 117 carpetas, al momento del hecho los imputados se encontraban: 85% en funciones (95 carpetas), 10% no se encontraban en funciones (12 carpetas) y el 5% no precisa (6 carpetas).

Estatus jurídico de las investigaciones

De acuerdo con la Fiscalía de las 117 carpetas iniciadas: 85 están en trámite; 13 en archivo temporal; 2 como incompetencias; 2 sin ejercicio de la Acción Penal (NEAP), y 16 judicializadas de las cuales: 5 fueron a vinculación; 8 a estrategias; hubo 2 sobreseimientos, y una suspensión.

De las 16 carpetas juidicializadas, según la Fiscalía, 15 son en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Sobre el resultado de las 16 carpetas juidicializadas, en 5 se vinculó a 7 elementos de la SSC-CDMX por el delito de violación agravada. A éstos se les impuso prisión preventiva y fueron trasladados al Reclusorio Oriente.

De estos 5 casos, 2 se encuentran en Estrategias Procesales y 3 en Etapa de Investigación Complementaria.

Con relación a las 85 carpetas de investigación que están en trámite: 1 está en espera para solicitar audiencia; 12 esperan una posible judicialización; 2 están en solicitud de Orden de Aprehensión no concedida, y 70 en trámite.

Según la Fiscalía, en estas 70 carpetas “se realizan gestiones para judicializar”, pero en 50 de los casos, las víctimas no han acudido por diversas razones; en 7 la víctima “no presenta alteraciones”; 3 no identifican a los agresores; en 3 no hay datos para acreditar el hecho; en 5 se acaban de iniciar y se recaban datos; una buscó una salida alterna, y una víctima ya había denunciado.