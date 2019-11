El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en apego a la Constitución Política de México, en su gobierno no se permitirá que personas armadas de otros países actúen en territorio nacional, pues “no queremos intervencionismo de ningún gobierno del mundo”.

“No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio”, expresó al reafirmar que México es respetuoso de la vida interna de los países “y eso queremos que se haga valer y lo vamos a hacer valer”.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que esta postura es un asunto que tiene que ver con la Constitución del país desde hace mucho tiempo, por lo que ésta no se puede violar.

López Obrador consideró que su gobierno podrá convencer al de Estados Unidos de que el país puede hacer justicia en el caso de la masacre a la familia LeBarón.

“Nosotros consideramos que vamos a convencer al Gobierno de EU de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el Gobierno de EU”.

Aseguró que la relación que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es de respeto, y reveló que tras los hechos violentos ocurridos tanto en Sinaloa como el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Sonora, le manifestó su apoyo y solidaridad.

“Es más, hasta les puedo decir que me dijo piénselo y si necesita, llámeme, entonces no le he llamado”, dijo.

Y pese a las declaraciones recientes del presidente norteamericano en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos podría clasificar como terroristas a los grupos criminales organizados de México, López Obrador lo consideró remoto.

Sin embargo, sostuvo: “En el caso remoto se tomará una decisión que consideráramos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales, en el caso de que se tomara una decisión que consideráramos contraria al interés nacional, pero lo veo así, improbable”.

Más cooperación, menos antagonismo, dice Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la próxima semana se reunirá con el procurador de Estados Unidos, William Barr, para hablar sobre la intención del presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

En el encuentro, dijo, se buscará reforzar la cooperación que ambas naciones realizan en el combate del tráfico de armas y el trasiego de drogas que afecta a ambos países.

“Lo que necesitamos ante las organizaciones es más cooperación mutua, no elementos de diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no nos va a servir”, indicó.

Ebrard informó que han planteado dos prioridades en el trabajo con Estados Unidos: el bloqueo de los recursos financieros de las organizaciones criminales y el control de armas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado, congelado e iniciado procesos contra 771 personas físicas, mil 77 personas morales y ha bloqueado montos por 5 mil 329 millones de pesos”, dijo.

El próximo lunes 2 de diciembre el canciller dará a conocer los detalles de la reunión.