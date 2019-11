Las acusaciones contra el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Cuauhtémoc Sánchez Osio, se acumulan. Este miércoles siete exempleados y un empleado eventual lo acusaron de despido injustificado, maltratos, intimidación y humillaciones.

Sus testimonios se suman a la denuncia por violencia laboral presentada públicamente por Rosa Magdalena Aguilar Ramos, exsubdirectora de Comunicación y Difusión del Conafe, quien presentó una queja por estos hechos ante seis diferentes instancias, incluyendo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Una de las nuevas denuncias presentada este miércoles es la de José Armando Sánchez Lobato, exjefe del Departamento de Apoyo Logístico de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, quien aseguró que “Sánchez Osio sí intimida y amedrenta a las personas”.

Sánchez Lobato contó que en más de una ocasión fue víctima, testigo y confidente de los comportamientos agresivos del directivo, quien no sólo se dirigió con gritos y miradas intimidantes a sus empleados, sino que también llegó a arrojarles objetos.

El exfuncionario también describió cómo él y su personal fueron obligados a trabajar fuera de sus horarios establecidos. Lo cual puso en riesgo su integridad en más de una ocasión. “Se me exigía más de lo que podía dar”, declaró.

Los denunciantes fueron despedidos de la institución. Argumentaron que sin mayor explicación se les separó de su cargo. Y todos -incluyendo a Rosa Aguilar- denunciaron que enfrentan una serie de obstáculos administrativos que no les permite concluir sus trámites y recibir el dinero que por ley les corresponde.

José Daniel Cruz Alta Arroyo, extécnico Superior de la Unidad de Administración y Finanzas del Conafe, también dijo haber atestiguado actitudes violentas e intimidatorias ejercidas por Sánchez Osio.

“El señor tiene arranques muy feos”, aseguró.

Él también fue despedido injustificadamente dos días después de presentar una denuncia porque descubrió que su teléfono estaba intervenido. “No sé si sea coincidencia, pero lo único que pido es que me den lo que me corresponde pues tengo un historial totalmente limpio”, dijo.

Cuando pidió se le explicará el motivo de la separación de su cargo, le dijeron que había tomado un vehículo de la dependencia sin previa autorización, pero él argumenta que eso no es verdad, que no hay pruebas de ello y que el vehículo que supuestamente utilizó, no circulaba el día en que lo acusan de tomarlo.

“Yo hacía bien mi trabajo, Sánchez Osio me hacía trabajar de más y nunca se me pagó tiempo extra. Él no respetaba mi horario, me tenía que exponer a altas horas de la noche. Cuide mi trabajo y aun así me despidió”, declaró.

La historia que contó José Alfredo López Cruz, otro exempleado de la institución, no es diferente. “Él (Sánchez Osio) usaba palabras altisonantes, me hacía trabajar como su chofer a altas horas de la noche. El 31 de octubre me corrieron, pero no me avisaron hasta el 5 de noviembre. No me dijeron la razón”, mencionó.

Integrantes de la Coordinación Territorial del Conafe en Coahuila también denunciaron despedidos injustificados y dijeron ser testigos del “mal carácter” de Sánchez Osio.

Silvia Palos Cárdenas, ex Coordinadora de Recursos Humanos de la Coordinación Territorial del Conafe en Coahuila dijo que en su caso le avisaron 2 horas antes de ser despedida.

Ella testificó que en las videoconferencias que el director realizaba con las coordinaciones territoriales su actitud era violenta. “Yo ni siquiera me quería poner en frente porque me daba miedo”.

Respecto a las declaraciones de Sánchez Osio quien indicó que el motivo de los múltiples despidos en la institución era consecuencia de un trabajo mal realizado, Silvia Palos se dijo molesta. “A mí la Conafe nunca me ha regalado un peso por estar sentada en un escritorio, al contrario, me debe mucho trabajo extra”.