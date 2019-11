El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el gobierno está en la mejor disposición de ayudar a conciliar para que Interjet, empresa de Miguel Alemán Magnani, no quiebre.

“Nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, no quiebren las empresas mexicanas”, pero aclaró que esto no significa que se rescatará a empresas con dinero público como se hacía en otros tiempos.

Actualmente, existe un conflicto legal entre Grupo Alemán, propietario de Interjet, y Grupo Televisa, por la compra-venta, que no se ha realizado, del 50% de las acciones de Radiópolis (Televisa Radio).

“Estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar, para que estas empresas sigan dando servicio y que se mantenga como fuente de empleo y trabajo. Se cierra una empresa y se afecta a trabajadores, por eso no queremos mortandad de negocios, al contrario, que cada vez estén más fuerte las empresas”, dijo en conferencia.

López Obrador aseguró que “no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales. No significa que se va a utilizar dinero público para rescatar a empresas privadas, no vamos a convertir deudas privadas en deuda pública”.

En octubre pasado Grupo Televisa demandó a Miguel Alemán Magnani y a su Corporativo Coral por incumplir con la compra de Sistema Radiópolis.