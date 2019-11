Grave, becario de gobierno accidentado enviado a repartir láminas

Pedro Lezama, de 24 años, es becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se estaba “capacitando” en el Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. El 19 de noviembre lo enviaron fuera de su área y horario estipulado de trabajo a desmontar y repartir material de construcción. Hubo un accidente y el joven quedó prensado entre cientos de láminas. Los médicos le han dicho a su familia que no hay nada que hacer.

“Se suponía que él sólo debía hacer labores de oficina. Nada relacionado a su carrera, la verdad. Lo ponían a llenar formatos y esas cosas. Su horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No entiendo qué hacía llevando láminas a las 5:30 de la tarde, hora en la que sucedió el accidente”, dice a Animal Político Alejandro Lezama, padre del joven.

Ante lo sucedido con su hijo, el señor le pide a los responsables del programa, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, “que volteen a ver cómo está operando esto, que lo supervisen, ellos lo diseñaron, pues que lo supervisen. Lo que estamos viviendo no se lo deseamos a nadie. Es un dolor desgarrador. La madre de Pedro está destrozada”.

De acuerdo al diagnóstico de los médicos, el joven tiene necrosis intestinal, la única solución para su caso sería un transplante completo de intestinos. Sin embargo, “este procedimiento no se ha hecho nunca en el mundo, eso nos dicen, que no hay nada que hacer, más que esperar el deceso, aunque los especialistas están sorprendidos porque dicen que alguien en la condición de mi hijo no vive más de 48 horas y él lleva más de una semana. Es muy fuerte, está luchando”, asegura el padre de Pedro.

Pedro es egresado de la carrera de pedagogía. A la par de cursar una maestría en administración educativa los fines de semana, se inscribió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a los tres meses de haber terminado la universidad, en parte para tener dinero y poder costear sus estudios.

El joven quería dar clases a niños, pero se estaba preparando para hacerlo bien. Su intención era tener experiencia en el campo laboral, igual que muchos de los becarios de este programa en un país que no suele ofrecer esas oportunidades a quienes buscan un primer trabajo.

Pero a Pedro le solicitaban hacer labores administrativas y físicas que no tenían nada que ver con su perfil, como en muchos otros casos.

Animal Político lo reportó el 13 de mayo de este año en dos reportajes donde se exponen las fallas del programa y como empresas e instituciones han aprovechado para tener mano de obra gratis y sobrecalificada en actividades que nada tienen que ver con la preparación académica de los becarios ni abonan a su vida laboral.

En mayo cuando se hizo el reportaje, dos de los titulares de los centros de trabajo inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro admitieron que habían sido aceptados en el programa sin haber un plan de capacitación detallado.

Animal Político solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dependencia encargada del programa, los planes de capacitación de una muestra de empresas, pero la dependencia se negó a entregarlos, argumentando que contenían los datos personales de los tutores, cuando esa información se puede hacer pública, protegiendo esos datos.

Más aún, uno de esos dos titulares de los centros de trabajo reveló a Animal Político que pensó que no la aceptarían en el programa puesto que los becarios tendrían que acudir a su domicilio particular a realizar sus labores de capacitación. “Aquí yo no tengo ni plan de seguridad, no tengo ni extintores, pensé que vendría un inspector o alguien a revisar donde estarían los muchachos, y no me admitirían, pero no vino nadie y así me aceptaron”, aseguró.

Este portal solicitó información sobre el accidente a la Secretaría del Trabajo, pero su área de comunicación respondió que solo proporcionarían la información difundida en un comunicado que publicaron en Twitter.

“La Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, a cargo de Horacio Duarte, lamenta profundamente el accidente de Pedro “N” y permanece en comunicación permanente con sus familiares con la finalidad de garantizar lo necesario para su atención”.

También aseguran que el personal de la dependencia realiza una investigación exhaustiva en torno al cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Tuxtepec de los planes de capacitación que registró en su calidad de tutor.

“Estoy luchando por mi vida”

A Pedro, de acuerdo al relato en primera persona hecho público por su tía, la señora Ángela Hernández, el 19 de noviembre pasado lo enviaron en el Ayuntamiento a la Expoferia a cargar láminas en un vehículo para después llevarlas a repartir a diferentes colonias, como parte de un programa de vivienda.

Con la persona encargada de la actividad, dice la carta, venían otros jóvenes que también estaban apoyando (aunque no se sabe si pertenecían al programa). “Cuando terminamos de cargar –dice la carta en primera persona– nos llevan en la batea (de un camión de volteo) junto con las láminas (unas 600) y montenes”. Pero estas no venían amarradas y los muchachos no traían ninguna protección.

“Nos subimos en la batea. En el camino pasamos un tope lo que hace que yo quede prensado en medio de cientos de láminas.Esto hizo un daño grande en mi interior, a órganos vitales y arterias, páncreas y mi intestino delgado. ¡Pero sigo vivo! Inconsciente y sedado para no sentir tanto dolor. Los doctores no le dan a mis padres esperanzas, pero mi corazón, cerebro, riñones y pulmones están sanos y con muchas ganas de vivir”.

Pedro estuvo hasta el 26 de noviembre en un hospital de Oaxaca, la madrugada de ese día fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, para intentar salvarle la vida, aunque los médicos de Oaxaca lo desahuciaron. El joven tiene los intestinos necropsados y el páncreas partido, además de otros órganos con severos daños.

La opción sería un transplante de intestinos, pero es un procedimiento que no se practica. Su familia ha lanzado diversos mensajes de ayuda en redes sociales buscando un médico que ofrezca una opción para Pedro, aunque sea con un procedimiento que esté en investigación.

“Soy un soñador. Me encanta dibujar, pintar y diseñar. Soy un fiel admirador de Messi. Estoy luchando por mi vida. Quiero un milagro para seguir pisando fuerte esta tierra”, cierra la carta escrita en primera persona y difundida por la familia del joven.