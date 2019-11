Mujeres se manifestaron este lunes en la Ciudad de México en contra de la violencia de género y los feminicidios en el país, al conmemorarse el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

“No soy histérica, ni estoy menstruando, estoy indignada por todas mis hermanas asesinadas”, es uno de los mensajes que mostró una joven, en una pancarta.”Si no luchamos juntas nos matan x separado”, expresó otra.

“No estamos todas, faltan las asesinadas”, exclamó otra mujer.

Entérate: Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como feminicidios

El principal grupo de manifestantes se congregó en la zona del Ángel de la Independencia, para caminar desde las 17:30 horas rumbo al Zócalo capitalino.

De acuerdo con el gobierno capitalino, desde el Ángel al Zócalo participaron cerca de 3 mil personas; y en una segunda manifestación que partió a las 19:00 horas del Monumento de la Revolución con el mismo destino, participaron cerca de 150 personas.

“No son un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado”, fue uno de los gritos de las manifestantes, al estar junto al antimonumento por las mujeres víctimas de la violencia.

Ya en el Zócalo, hicieron un pronunciamiento:

“Son tiempos de crisis y de emergencia, nos están matando, nos están obligando a parir, nos quieren con miedo, domesticadas, separadas, por eso nos hemos convocado para encontramos en este proceso organizativo. Somos muy distintas compañeras, hermanas, tenemos el cuerpo hecho de historias bien diferentes, pero las violencias machistas y el desprecio al patriarcado nos articulan”, expresaron.

“También nos enfrentamos a una sociedad indolente, una sociedad acostumbrada al horror de esta guerra que no es nuestra. Es como si no tuviéramos espacios seguros, ni las casas, ni los centros de trabajo. Lo que está sucediendo en los centros educativos es intolerable. Por eso denunciamos que estas instituciones no están cumpliendo con sus responsabilidades”, agregaron.

“Es por eso que reivindicamos nuestro derecho a una vida libre de violencia. Nosotras no olvidamos ni perdonamos los 10 feminicidios diarios en el país. Ni las 9 desaparecidas diarias solo en la CDMX. Porque ninguna más debió morir, ninguna más debe morir, emergencia nacional, compañeras. Por nosotras y por las que vienen, nuestras niñas. Por eso gritamos alto al feminicidio, ni una menos, vivas nos queremos”.

En el Zócalo madres, padres, hermanas de mujeres víctimas de abusos y feminicidios exigen justicia y piden que se visibilice este problema. “Venimos a exhibirlos, a pedir justicia”.https://t.co/qNAfanrDxp pic.twitter.com/w4f41rD4ru — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) November 26, 2019

Al frente de la marcha caminaron madres de víctimas de feminicidio, desaparición y violencia institucional.

La señora Lidia Florencio Guerero marchó hoy porque su hija Diana Velázquez fue víctima de feminicidio. “La violaron, estrangularon y la asesinaron. Las autoridades decían que ella se había caído al canal de aguas negras, donde la encontraron”.

Uno de los contingentes llegó desde las calles cercanas a la Glorieta de Insurgentes.

Colectivos feministas ya se encuentran en el Ángel de la Independencia para la marcha #NiUnaMenos, contra la violencia machista y los feminicidios. Otros grupos caminan de la Glorieta de Insurgentes hacia Reforma. Video🎥: @nayaroldan pic.twitter.com/VBEaIRbNC4 — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) November 25, 2019

En las calles algunas de las jóvenes tenían el rostro cubierto.

La Secretaría de Seguridad capitalina informó que 2,500 mujeres policías participarían en el operativo de seguridad.

Este lunes también se observó la presencia de funcionarias vestidas de blanco, con la leyenda de “Cinturón de Paz” en la camiseta. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que de forma voluntaria se inscribieron para participar en el operativo al menos 2,000 servidoras públicas.

Con información de Andrea Vega y Nayeli Roldán

Fotos: Elizabeth Cruz