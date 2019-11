Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, afirmó que ya se sabía que este 2019 no habría crecimiento económico, pero reconoció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, logró sentar bases para una finanzas públicas sanas.

“El año 2019 ya no era importante pensar en que se crecía o no se crecía, sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas, como señaló el presidente, que bajara la inflación y, como también señaló él, hay una confianza en la inversión financiera, por eso el tipo de cambio está donde está (por abajo de los 20 pesos) y la inflación está donde está, gracias a la disciplina fiscal”, aseguró tras la presentación del plan de infraestructura.

Al ser cuestionado sobre si el país enfrentaba recesión, Slim contestó: “No, pues no sé qué es eso”.

Lee: Empresarios invertirán 859 mil mdp para Plan de Infraestructura de AMLO

Consideró que esta nueva administración tiene nuevos proyectos, por lo que “lo trascendente no era si crecíamos punto cinco, punto cuatro, punto ocho, sino que se sentaran las bases de lo que hoy se plantea”.

El empresario destacó que no ha subido la deuda, no hay déficits fiscales, hay tasas de interés bajas y se mejoró el salario mínimo, por lo que el primer año de la actual administración concluirá con un “saldo positivo”.

Entérate: PIB se estanca en tercer trimestre de 2019

Slim dijo que el acuerdo de infraestructura presentado este martes es un detonador de inversiones, debe ser un plan transexenal e incluso una política de Estado.

Asimismo, a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se le cuestionó si no era importante que haya habido una recesión técnica.

“Esto ya lo hemos insistido muchas veces, yo decía que discutir eso me parece ocioso, no creo que sea importante eso, además eso no cambia la vida de los mexicanos, si creces un poquito o bajas un poquito, lo importante es lo que viene”, respondió.

La economía mexicana se estancó en el tercer trimestre de este año, luego de atravesar por un periodo recesivo en los tres trimestres previos, confirmaron las cifras del Inegi.

La economía tuvo nueve meses o tres trimestres seguidos en contracción o con tasas de crecimiento de 0%.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)