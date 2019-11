Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación, la académica Ana Laura Magaloni Kerpel, y Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) conforman la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Senado para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los senadores van a poder elegir en libertad. Uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, para decirlo coloquialmente, no hay línea o la línea es que no hay línea”, afirmó en su conferencia matutina.

Margarita Ríos Farjat es actualmente directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Laboró en el Poder Judicial entre 1996 y 1999, trabajó en el sector privado y cuenta con un doctorado en el Tec de Monterrey.

Ana Laura Magaloni Kerpel fue directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Cuenta con un doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid y es precursora de los estudios empíricos sobre el sistema judicial.

La terna también incluye a Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Gobernación, abogada por el ITAM, con maestría en la Universidad de las Américas; también fue asesora jurídica del Consejo General del INE de 1998 a 2005.

La propuesta de López Obrador busca cubrir la vacante que dejó el exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció desde el pasado 3 de octubre. Tanto el presidente, como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentaron que el ministro enfrentaba denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador dijo que todavía no cuenta con los posibles perfiles para sustituir a Ríos-Farjat o Álvarez en el SAT y la Secretaría de Gobernación, en caso de que una de ellas sea elegida como ministra.

“Voy a esperar a que decida el Senado. De todas maneras les va a llevar algún tiempo porque hay un procedimiento que tienen que cumplir. Ya cuando decidan, vemos”, mencionó.