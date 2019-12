'Me considero inocente', dice alcalde de Tlapa por caso de Arnulfo Cerón

“Estoy en manos de lo que determine la Fiscalía, me considero inocente, no tengo nada que ver con los hechos. Estoy dispuesto a separarme del cargo para que haya una investigación, no tengo temor porque no le debo a nadie”.

Dionisio Merced Pichardo Gracias es el presidente municipal de Tlapa, Guerrero, desde el pasado año, cuando ganó las elecciones al concurrir por las listas de Morena. Tras la desaparición del líder del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón, el pasado 11 de octubre, Pichardo Gracias fue señalado por los compañeros del activista por el enfrentamiento que mantiene con el colectivo.

Él siempre ha reivindicado su inocencia.

El 19 de octubre fue detenido Marco Antonio García Morales, jefe de gabinete del presidente municipal. Tres días después, el juez de control decidió mantenerle en prisión preventiva hasta la audiencia que tenga lugar el martes, 24 de diciembre.

Arnulfo Cerón, de 47 años, desapareció el 11 de octubre. Tenía una reunión de alcohólicos anónimos pero nunca llegó a la cita. Posteriormente, el 20 de noviembre, su cuerpo apareció enterrado en un punto conocido como Los Tres Postes, en la carretera entre Tlapa e Igualita. Al parecer, la razón de la muerte fue la asfixia, según dijo Abel Barrera, presidente de la asociación de Derechos Humanos Tlachinollan, que ha acompañado a la familia y compañeros de Cerón desde el momento en el que se dio la alarma por no regresar a casa.

Pichardo Gracias, sin embargo, dice no tener nada que ver.

“Lamento lo que le está pasando a Tony. Las autoridades y el poder judicial deben ofrecer legalidad y justicia”, dijo, en conversación telefónica con Animal Político. “Es muy lamentable el homicidio. Debe haber una investigación y que se castigue al culpable”, dijo.

Reconoció el alcalde que no mantenía buena relación con Arnulfo Cerón ni con sus compañeros del Frente Popular de la Montaña. Uno de los temas en disputa era la ubicación de los vendedores informales, algunos de los cuales estaban siendo representados por los activistas.

“Había mensajes de que el Frente era negativo para Tlapa y que perjudicaba a su desarrollo, lo que hizo crecer la animadversión”, dice Abel Barrera, presiente de Tlachinollan. El activista, sin embargo, no quiere señalar a nadie. Espera que las investigaciones determinen quiénes son los responsables del asesinato, tanto materiales como intelectuales.

El alcalde no niega las disputas. De hecho, se queja de que los integrantes del Frente Popular de la Montaña, “no solicitan, exigen y quieren imponer obras”. Sin embargo, dice que su enfrentamiento era “político”.

Desde la detención de Tony, su jefe de gabinete, se ha especulado mucho con el papel que jugaba en el ayuntamiento. El ahora arrestado era el principal candidato y no pudo presentarse porque el Partido del Trabajo, socio de Morena, presentó una impugnación ya que no había residido en Tlapa los cinco años reglamentarios. Previamente fue alcalde de Alpoyeca por el PRD, partido que abandonó en 2017. Ante la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero de suspender su candidatura, Pichardo Gracias lo sustituyó.

El alcalde asegura que conoce al ahora detenido desde que le dio clases. “Si hubiera sabido algo de él así no me hubiera metido en esto”, dice.

La detención ha generado tensión en Tlapa.

Por un lado, están los allegados y compañeros de la víctima, Arnulfo Cerón, que mantienen un plantón en el Ayuntamiento exigiendo justicia desde hace dos meses.

Por otro, un grupo de partidarios de García Morales viene manifestándose desde que fue arrestado. El lunes 23 tomaron la autopista del sol durante una hora y cuarto, hasta que fueron replegados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, según fuentes del gobierno de Guerrero.

El martes 24 está previsto que se celebre una audiencia en la que el juez de control decidirá si mantiene en prisión a García Morales, a quien se acusa de ser el autor intelectual del asesinato. Por el momento hay otras seis personas detenidas por el homicidio. Los hechos están radicados en la jurisdicción del distrito judicial de Morelos, La Montaña y Zaragoza, integrados en la carpeta judicial C-107/2019.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene documentados 125 homicidios desde julio de 2018, cuando fue asesinado Joaquín Morales, abogado y exconsejero del Instituto de Transparencia en Guerrero. Desde septiembre del pasado año, la organización de Derechos Humanos registró 35 desapariciones.

El alcalde, sin embargo, niega que Tlapa sea un “punto rojo”. “Son falsas alarmas. Desde que llegó la Guardia Nacional hay armonía y tranquilidad. Soy el primero en ir sin escolta”, afirmó.