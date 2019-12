Ley de Amnistía beneficia a delincuentes: PAN; piden Parlamento Abierto

La Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que empieza a ser debatida en la Cámara de Diputados, beneficia personas que han realizado robos y es parte de un “populismo criminal electorero”, aseguró el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

“El Partido Morena busca aprobar la Ley de Amnistía, un proyecto legislativo que establecerá en México la impunidad para los que roban y envenenan con drogas a nuestros jóvenes y empoderará a los delincuentes”, dijo en un comunicado el legislador.

⚠️ La #LeyDeAmnistía de Morena beneficia a delincuentes y deja sin justicia a las víctimas. 👇🏼https://t.co/niEAeXjogu pic.twitter.com/qDrb20nITL — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) December 8, 2019

Romero Hicks dijo que, como diputados de su partido han sugerido, antes de aprobar el proyecto se debe tomar en cuenta la participación de ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en un Parlamento Abierto.

El legislador dijo que “está en riesgo” la seguridad de las personas por la “probable liberación de 300 mil expedientes de delincuentes con los que el Presidente López Obrador quiere construir una base electoral sin importarle el peligro que esto tiene para las familias mexicanas”.

Señaló que la Ley de Amnistía ofrece “beneficios a quienes estén privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados por delinquir -por ejemplo-, en robos sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y crédito, o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y el conocido cristalazo”.

“Todo con la argumentación de que son delitos menores o de baja cuantía, cuando son precisamente estos los que afectan a los sectores con menores recursos, a los jóvenes a quienes roban un celular o una computadora. Asimismo quedará impune el atraco a casas habitación por sustraer artículos menores a 50 mil pesos”, añadió Romero Hicks.

El 15 de septiembre, López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía que, según la exposivión de motivos, pretende otorgar libertad a personas encarceladas por “robo simple sin violencia”, consumo de drogas o por practicarse un aborto.

Dos días después, el mandatario dijo que “esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada que no se les asistió, no se les ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia”.

La iniciativa se iba a debatir, y en su caso aprobar, la semana pasada en las Comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, pero no alcanzó el quórum necesario.