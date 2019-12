Gobierno promete apoyar al campo, pero hay dudas sobre cómo lo hará

Anastasio Olivares tenía ocho hectáreas sembradas en Calakmul, Campeche. Cada ciclo agrícola le vendía al gobierno hasta ocho toneladas de maíz y sacaba entre 10 y 12 toneladas de pepita y dos o tres de arroz. La agricultura era su modo de vida y así fue hasta 1995.

Pero Anastasio, como muchos pequeños agricultores, no aguantó la caída en el precio de las cosechas —de dos pesos con cincuenta centavos a 60 centavos por kilo—, cuando empezaron a llegar granos más baratos importados de Estados Unidos, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

A partir de ese momento y los siguientes años, el apoyo del gobierno no llegó para los pequeños productores, si acaso tenían acceso a Procampo, después conocido como Proagro. Anastasio, por ejemplo, tenía cada año una transferencia de mil 500 pesos de ese programa que solo le alcanzaba para siembra de autoconsumo.

“Nos dejaron solos y simplemente tuvimos que buscar otra forma de vida, muchos dejaron su tierra, su casa y se fueron a Estados Unidos o a la Riviera Maya a trabajar de meseros en los hoteles, yo me metí a la apicultura”, dice.

Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) refrenda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfocará en apoyar a los pequeños productores, sobre todo del sur y sureste del país. Dice que van a priorizar la producción para el mercado interno, con la meta de ser autosuficientes en maíz, frijol, trigo, arroz.

Todo el cultivo de esos granos se va a reactivar, promete. “Vamos a dar los apoyos para liquidez, asistencia técnica y precios de garantía. Los pequeños productores van a tener ahora certidumbre en la comercialización de sus cosechas”.

¿Y cómo se apoyará al campo?

El gobierno de López Obrador ha puesto en marcha su estrategia para impulsar al campo eliminando los programas que solían enfocarse en los medianos y grandes productores; y entregando recursos millonarios a otros que privilegian a los pequeños.

Por ejemplo, Crédito Ganadero a la Palabra, que da apoyos para adquirir ganado e infraestructura, para el próximo año tiene asignados mil millones de pesos. El de Fertilizantes, que otorga apoyos en especie, tiene un presupuesto de mil 310 millones de pesos.

Los más importantes por monto asignado y por el impulso que les quiere dar la administración federal son dos: Producción para el Bienestar, que tiene 11 mil millones de pesos para entregar transferencias monetarias, antes del cultivo, en la siembra de granos básicos. Y el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que tiene 10 mil millones de pesos y busca adquirir, a precios preferenciales, las cosechas de los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche.

Víctor Suárez asegura que con estos apoyos se impulsará la productividad de los pequeños productores y con eso también crecerán las economías locales.

“Antes se priorizaban los agroquímicos, que dañan el medio ambiente y a la gente, además de que elevan los costos. Ahora vamos a producir más, pero en forma justa, saludable y sustentable”.

Sin embargo, hay varios aspectos de la nueva estrategia de Sader que preocupan.

“Los principales programas del gobierno federal se van a basar en padrones generados a partir del llamado Censo del Bienestar, del que hay muchas dudas, porque no se conoce cómo se está estructurando, hay mucha opacidad en eso”, señala Juliana Martínez Nacarato, investigadora del área de Justicia Fiscal, de Fundar.

Lo que también genera duda es el diseño de los programas, puesto que no parecen tener una población objetivo bien definida ni los mejores esquemas para impactar en la producción.

Uno de los programas más importantes de Sader ahora, dice Antonio Yunes Naude, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos (CCE) de El Colegio de México, es Producción para el Bienestar, “pero este en esencia es muy similar a Procampo, en el sentido de que son transferencias monetarias no condicionadas al incremento de producción, lo que ya se sabe que no ha funcionado”.

La diferencia, agrega el investigador, es que el compromiso es hacer llegar la transferencia a los productores antes de los cultivos, y que ahora el apoyo está acotado a no tener más de 20 hectáreas, “pero lo demás es lo mismo”.

Además, coinciden los especialistas, atender a los pequeños productores, que son muchos y muy diversos, es un gran reto y Sader no ha dicho exactamente cómo va a lograr subir la producción para el mercado interno.

“Vamos a coordinar bien los programas. Habrá austeridad en el manejo del presupuesto, cero corrupción, cero intermediarios para que los apoyos lleguen a quien tiene que llegar, y por el bien de todos, primero los pobres”, dice el subsecretario de Sader, pero no precisa acciones.

Sobre las metas que pueden comprometer, afirma, “tenemos la aspiración de que el sector crezca, al final de la administración, entre 3 y 4% promedio anual en el PIB agropecuario y un incremento de la producción de maíz para satisfacer el 80 o 85% de la demanda nacional; frijol, 100%; trigo y arroz, 65%; leche, autosuficiencia alimentaria y reducir la importación de carne de cerdo al 50%”.

Respecto a si esta administración medirá el impacto de los subsidios directos en la productividad del campo —más allá de las evaluaciones de desempeño, diseño, metas y transparencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y de Coneval— dice que sí, pero que no sabe cuándo.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, el morenista Eraclio Rodríguez, asegura que lo adecuado sería generar un programa donde se combinen subsidios con crédito y también asistencias técnica, “porque con 5 mil pesos mensuales nada más no se va a sacar de la pobreza a la gente ni se va a elevar la productividad”.

Todavía en espera

Lo cierto es que a varios pequeños productores el apoyo aún no les llega. Anastasio dice que él, por parte de la Sader no está recibiendo nada. El apicultor cuenta que quiere volver a sembrar, pero necesita al menos 35 mil pesos para limpiar y preparar las ocho hectáreas que cultivaba y que ya se volvieron monte.

Por ahora, lo único que le han prometido es entrar al programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar. “Pero de eso el apoyo va a ser para reactivar solo 2.5 hectáreas. Ya me dijeron que ya estoy en el padrón de beneficiarios y que ya me va a llegar el apoyo. Con los técnicos ya me reuní para ver cómo vamos a trabajar”.

Eso sí, Anastasio dice que a varios de sus vecinos ya les está llegando el apoyo de Producción para el Bienestar y que los cultivos en la zona ya se están reactivando, lo mismo que la economía.

Pero no todas las regiones del país han avanzado igual. En Acatepec, en la montaña de Guerrero, Producción para el Bienestar no llega todavía y la entidad no estuvo entre las que se seleccionaron para arrancar la primera fase de Sembrando Vida durante este año.

Guerrero se eligió más bien para ser el piloto del programa de fertilizantes, pero Ángel Aguilar, campesino de esa zona, dice que ni eso llegó completo. “Nos dijeron que nos iban a dar también la semilla para sembrar y no llegó. Acá en Acatepec al menos se deben haber quedado sin fertilizante el 30% de los que supuestamente iban a ser beneficiarios, que ya tenían los vales para canjearlos por el producto y todo”.