Caso Cassez: Segob recibe a familia de Israel Vallarta

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió este lunes en sus oficinas a familiares de Israel Vallarta, preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y quien fuera acusado de secuestro en 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez.

Entrevistada al término de la reunión privada, María Guadalupe Vallarta Cisneros confió en que si a su hermano Israel se le sigue el mismo proceso que a la ciudadana francesa, también debería ser liberado, pues cuentan con el mismo camino judicial.

Comentó que la responsable de la política interna del país ya tiene conocimiento de que su hermano fue detenido por los mismos delitos que Florence, “ya hablamos con ella (con Sánchez Cordero) del tema… obvio lo que le benefició a ella, le va a beneficiar a Israel”.

Vallarta Cisneros informó que el 20 de enero se llevará a cabo la última audiencia, en la que espera le dicten una sentencia absolutoria a su hermano, detenido el 9 de diciembre de 2005. “Él está esperando el cierre de instrucción para proceder a la sentencia definitiva”.

“Si todo sale bien, en enero tenemos la última audiencia y sería el 20 de enero; si todo sale bien, daremos el cierre y ahí esperaremos la etapa de conclusiones tanto del Ministerio Público, luego la del defensor, que es de oficio y la sentencia del juez que pienso que el juez ya lo tiene analizado y estudiado, porque es un caso que tiene muchos años”, anotó.

Sobre su encuentro con la responsable de la política interna de país, comentó que “fuimos escuchados ahora después de 14 años de buscar justicia para Israel. Fuimos atendidos amablemente por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Ella conoce el tema y quedamos que vamos a ser atendidos a través de las mesas de justicia que tiene Gobernación y ahí vamos a trabajar en el caso para lograr la libertad de Israel”, expresó, además de acusar que su hermano fue torturado y expuesto ante los medios de comunicación como un criminal.

Precisó que la justicia debe ser para todos, sin distinción de raza, color o nacionalidad, “por eso espero que ahora sí se le haga justicia y se dé seguimiento a todos los que ocasionaron graves daños, no solo a mi familia, sino a mucha gente en México que padecemos de violaciones a los derechos humanos y tortura”.

Cuestionada respecto a si la detención en Estados Unidos del extitular de la Secretaría de Seguridad, Genaro García Luna, beneficia a su hermano, comentó que “yo no creo. Él fue detenido en Estados Unidos por otros delitos”.

Pero, “yo quisiera que él (García Luna) fuera juzgado en México también, pero por los delitos a parte de todos los que hay, que se le acusa… A mí me da tristeza porque escucho que a él le están respetando su presunción de inocencia y leí que el abogado quiere una celda porque está enfermo.

“Yo no sé si sea culpable o no. Lo que sí sé es que Israel y los casos de mi familia y otros presos que fueron víctimas de tortura no tuvieron ese privilegio de su respeto a los derechos humanos… a mí me preguntaban qué sentía… pero la verdad me da gusto que esté padeciendo lo que padeció mi hermano”, acotó.