Conflicto entre México y Bolivia involucra ahora a España por incidente

Bolivia denunció este viernes haber frenado el ingreso de funcionarios de la embajada de España, encapuchados y al parecer armados, a la embajada de México, donde están asilados una decena de funcionarios del antiguo gobierno de Evo Morales.

La policía “frenó el ingreso de los vehículos (diplomáticos españoles) a las instalaciones, toda vez que la presencia de encapuchados representa una potencial amenaza” para la sede mexicana, afirmó la canciller Karen Longaric, aunque no confirmó si se trató de un plan de fuga.

El incidente -dijo- se produjo este viernes en la mañana, cuando personal diplomático y otros personas con el rostro cubierto buscaron romper un cerco de seguridad de la policía boliviana en torno a la residencia de México, que les impidió el paso.

Longaric señaló que el “personal diplomático y de seguridad de la embajada de España en Bolivia no tiene autorización para portar armas de fuego, ni usar atuendos que oculten su identidad”, agregando que “estos actos contravienen las prácticas diplomáticas”.

Por tal motivo, denunció que España “abusa de los privilegios” diplomáticos que otorga la Convención de Viena y que por ello mandó una nota a su Ministerio de Relaciones Exteriores reclamando “por estos atropellos que afectan profundamente la dignidad y la soberanía del estado boliviano”.

Explicó que la nota boliviana de reclamo será enviada, además, a los embajadores acreditados en Bolivia, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos.

En la embajada de México en La Paz se asilan una decena de exfuncionarios del gobierno de Morales.

Entre los asilados figuran los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Cultura, Wilma Alanoca, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión por los cargos de “sedición y terrorismo”. También hay denuncias contra los otros asilados, a quienes el gobierno de la derechista Jeanine Áñez les negó salvoconductos.

Consultada si había un plan de fuga, diseñado por españoles y mexicanos, la canciller Longaric respondió que “estamos en un proceso de análisis”, pero manifestó su extrañeza por la presencia de encapuchados ibéricos.

“Sabremos dar la respuesta que corresponde en un caso de tamaña ofensa a la soberanía de Bolivia”, apuntó.

La versión de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta mañana hubo un incidente en la residencia de México en Bolivia en la que estuvieron involucrados diplomáticos españoles.

En una nota informativa de la Cancillería, se indica que la encargada de negocios española, Cristina Borreguero, y el cónsul de España, Álvaro Fernández realizaron una visita de cortesía a la embajadora mexicana María Teresa Mercado; el evento fue pactado desde el día anterior.

Según la relatoría de hechos, tras la reunión que duró 40 minutos, los diplomáticos españoles decidieron marcharse pero sus vehículos no estaban a la espera.



“Al ver que los vehículos diplomáticos no llegaban, y los visitantes ya no podían comunicarse con sus chóferes ni con sus elementos de seguridad, la embajadora Mercado se desplazó hacia el extremo de la terraza para observar si por la cuesta subir algún auto desde la urbanización”.

“Los diplomáticos españoles fueron informados que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización hacia la residencia México y no les permitían ingresar”, detalló Relaciones Exteriores.

Después, relató la Cancillería, la señora Borreguero pudo comunicarse con la Cancillería de Bolivia, y le indicaron a los diplomáticos que debían bajar a pie.

Los diplomáticos españoles se negaron a realizar la caminata hasta sus autos, sin sus elementos de seguridad.

Sin embargo, “más tarde los visitantes españoles fueron informados por la Cancillería de Bolivia que un auto de esa dependencia entraría por ellos, lo cual aceptaron. El automóvil arribó poco más de una hora después”.