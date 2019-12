'No tenía que mandar ese mensaje, me equivoqué': Karen habla de lo ocurrido

Karen Espíndola ofreció una entrevista para pedir disculpas y agradecer a todas las personas que se movilizaron para encontrarla, luego de que su familia la reportara como desaparecida.

“Me siento triste, enojada conmigo misma por lo sucedido, me equivoqué no fue la forma de hacer las cosas, jamas imagine que se iba a salir de las manos, no pensé en las consecuencias”, comentó Karen para Foro TV.

Al ser cuestionada por lo que sucedió el martes, Karen contó que salió de la casa de sus padres hacia Reforma alrededor de las 12 del día para dejar unos documentos en el trabajo.

Después regresó en Metro y aproximadamente a las 3 de la tarde tomó un taxi en la estación General Anaya para dirigirse al bar Kalimocho, muy cerca de su casa, donde se encontró con amigas y amigos.

“El mensaje lo mandé estando en el bar como a las 8 de la noche (…) decidí mandárselo a mi mamá para quedarme más tiempo, no tenía que mandar ese mensaje, me equivoqué (…) Lo mandé, no lo pensé, no pensé en las consecuencias y apagué el teléfono (…) No me imaginé que todo esto se saldría de control”, declaró.

Karen permaneció en el lugar hasta la madrugada cuando todos decidieron retirarse e ir a la casa de un amigo, donde siguieron conviviendo.

Señaló que sólo se difundió una parte del video, cuando se le ve con dos amigos, pero que no sólo estaba con hombres sino también estaban sus amigas.

“No salgo solo con una sola persona, sino también con mi amiga y amigos (…) todos nos vamos a la casa de mi amigo y ahí nos quedamos”, agregó.

Durante las siguientes horas Karen estuvo en esa casa con sus amigos sin prender su celular.

Alrededor de las 10 de la mañana del miércoles uno de sus amigos se percató del movimiento generado en redes sociales por su presunta desaparición, momento en el que ella decidió regresar a su casa.

“Sentí horrible, entré en pánico, no sabía que hacer y me fui yo sola para no meter a mis amigos en problemas”, agregó.

Al salir de la casa de sus amigos, Karen caminó hasta llegar a una base de taxis donde ninguna unidad la quiso llevar a casa ya que en el recorrido ella tiró su bolso donde llevaba su dinero y su celular. Recorrió unas cuadras más hasta que un taxi se detuvo para recogerla.

Entonces, “ya tenía todo encima, no sabia qué hacer, no sabía si mentir o decir la verdad”. Al llegar a su casa Karen fue recibida por su tía y su primo ya que sus padres y hermano se encontraban con las autoridades. “No tenía cara para verlos, mi papá está enfermo y no pensé en eso”.

Al enterarse de lo que sucedió en realidad, sus familiares le reclamaron por la mentira.

“Quiero pedirles perdón a todas las personas que se preocuparon e hicieron todo esto posible (…) fue algo que yo hice mal, que no estuvo bien y quizá todo el mundo está enojado conmigo porque no fue la forma (…) porque entre todos se hizo algo y no fue cierto”, agregó.

Para finalizar, Karen pidió que cesen los ataques contra sus familiares en redes sociales, “yo tengo que aguantarlo, pero mi familia no, ellos son los más afectados y eso me duele mucho porque gracias a que ellos se movieron pasó todo esto aunque haya sido algo malo, pero ellos lo hicieron por amor”.

Con información de Foro TV.