El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la detención de Genaro García Luna sea buscada por su administración para atacar al expresidente Felipe Calderón porque el asunto se resolverá por la vía legal, pero aclaró que si él está implicado se actuará.

“Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente, aun con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó con el fraude electoral”, comentó.

Pidió no adelantarse, ” ni modo que si hay una investigación nosotros lo defendamos”, respondió ante una posible indagatoria a Felipe Calderón.

“Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario; no puedo condenar a nadie. Incluso García Luna es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. No vamos a usar el gobierno para perseguir a nadie, nunca lo hemos hecho. No vamos a fabricarle delito a nadie”, sostuvo.

Indicó que la detención de García Luna es una derrota a un régimen autoritario, corrupto y representa un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, “porque todavía hay quienes insisten e insisten”.

El presidente sostuvo que con el caso de García Luna se reafirma que el principal problema de México era la corrupción.

“García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos, me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir cosas extraordinarias, era el gran personaje. Creo que hasta lo premiaban, aquí y en Estados Unidos, como el policía del mundo”, dijo.

“Imagínense las autoridades responsables de la seguridad sobornadas, ahora sí que qué garantía para los ciudadanos, si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, si la autoridad está al servicio de la delincuencia pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad”, consideró.

Asimismo, el presidente explicó que las cuentas de Genaro García Luna no están congeladas aún, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó la información a los bancos y está en espera de ella.

La UIF “está en espera de que los bancos entreguen la información que tienen. Ya se solicitó, eso fue lo que planteó él”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

En declaraciones previas, Santiago Nieto, titular de esa unidad de la Secretaría de Hacienda, declaró que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna.

El lunes, Genaro García Luna fue detenido en Texas, según informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se le acusa de recibir sobornos del narcotráfico y falso testimonio, según un comunicado de dicha dependencia.

“A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México, detalló el departamento.