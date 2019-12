De acuerdo con la acusación desclasificada hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna se le acusa inicialmente de cuatro cargos criminales ante la corte del distrito Este de Nueva York, por los cuales se pide proceder penalmente en su contra y confiscar sus bienes.

El documento con la acusación criminal número CR 19-576 detalla que tres de estos cargos están relacionados directamente con una operación criminal organizada, sistemática y trasnacional, perpetrada desde 2001 hasta la fecha, que permitió la introducción de sustancias prohibidas a territorio estadounidense, principalmente cocaína. Se estima que serían por lo menos cinco kilogramos de dicha droga.

Por este señalamiento (que deberá ser probado en un juicio) el fiscal Richard Donoghue acusa al exfuncionario mexicano de tres delitos: 1) Conspiración Internacional para distribuir internacionalmente cocaína; 2) Conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína, y 3) Conspiración para importar cocaína.

“El acusado Genaro García Luna, junto con otras personas, conspiró y actuó intencionalmente para distribuir las sustancias prohibidas” indica la acusación.

El cuarto delito que el fiscal imputa al exsecretario de Seguridad Pública es el de haber rendido en 2018 una o más declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en ingles), en la que negó que estuviera implicado o que haya participado en hechos posiblemente constitutivos de algún delito.

“Cuando en realidad era consciente que si había participado en actividades criminales por las cuales no había sido arrestado”, añade el fiscal.

“Garcia Luna stands accused of taking millions of dollars in bribes from ‘El Chapo’ Guzman’s Sinaloa Cartel while he controlled Mexico’s Federal Police Force and was responsible for ensuring public safety in Mexico,” stated United States Attorney Donoghue.

