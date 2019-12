El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido en Grapevine, Texas, tras ser acusado en una corte federal de Nueva York por los cargos de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

García Luna enfrentaría entre 10 y cadena perpetua por los cargos que se le imputan.

De acuerdo con Ginger Thompson, reportera de ProPública, en el cuarto donde fue detenido García Luna había “todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses”.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) December 10, 2019