Ligan a gobierno de Mancera con triangulación de dinero para García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que la Tesorería de la Federación de la Ciudad de México y la administración anterior del gobierno capitalino, encabezado por Miguel Ángel Mancera, triangularon dinero para Genaro García Luna.

Nieto confirmó este viernes que García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación.

En conferencia de prensa, detalló que se trató de una operación que involucra software y empresas de espionaje, y que una de ellas, de origen panameño, es la que financiaba el estilo de vida que el exsecretario de Seguridad Pública federal (2006-2012) tenía en Miami.

El monto detectado por la UIF en el caso de García Luna es de más de 2 mil 600 millones de pesos y fueron desviados de la Secretaría de Gobernación a través del Órgano Administrativo de Readaptación Social (reclusorios), la Tesorería de la Federación y hasta del gobierno de la Ciudad de México.

Informó que Nunvav INC -que fue clave para la triangulación de recursos-, fue constituida en Panamá en el 2011 y realizó transacciones hasta en Israel, Curazao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

En México, la primera operación en el caso de García Luna se ubica en 2008, cuando se identificó la adquisición de un software de espionaje, que posteriormente fue utilizado en una empresa particular y fuera de las instalaciones de la dependencia federal, es decir, se trasladó un bien adquirido con recursos públicos a una compañía privada.

Desde la Tesorería se desviaron 55.1 millones de pesos en el 2013, desde la Segob, 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares en 2017 y 2018.

Nieto explicó que Nunvan envió recursos por 9 millones de pesos y 309 mil dólares a la empresa Incit Holding, entre los años 2013 a 2015. Mientras que en 2018 transfirió 6.5 millones de pesos a Icit Private Security México.

Entre 2014 y 2016, entregó 26 millones de pesos a Operadora Grupo Gas Mart, la cual le envió 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management, empresa de Genaro García Luna. Glac recibió 31.3 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México en el 2017.

Santiago Nieto aseguró que la investigación contra García Luna no está directamente vinculada a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero sí a sus sexenios.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó el 24 de diciembre de este año una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso del desvío millonario de recursos públicos en el que está implicado Genaro García Luna, entre otros funcionarios públicos.

“Si no se hubiera presentado la denuncia seríamos cómplices y encubridores, entregar todo a la autoridad competente, no es persecución, no es ser tapadera de nadie, debemos limpiar la corrupción”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al explicar que la denuncia se presentó por el juicio que inició en Estados Unidos contra el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

García Luna fue detenido en Grapevine, Texas, tras ser acusado en una corte federal de Nueva York por los cargos de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción, según informó en su momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos.