Estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial 128 “Francisco Villa”, de Ecatepec, Estado de México, tuvieron una jornada contra la violencia machista este sábado, que incluyó replicar el performance “Un Violador en tu Camino”, e inaugurar un mural pintado en las paredes de sus salones.

Alrededor de 150 miembros de la comunidad, entre alumnas, alumnos, padres y madres de familia, profesoras y profesores, acudieron a pesar de ser día de descanso a la jornada organizada por la iniciativa Spotlight de la ONU, para visibilizar y combatir los feminicidios en municipios como Ecatepec, el primer lugar nacional con incidencia de este crimen.

Primero se habilitó un salón de la escuela para transmitir el documental “Nosotras”, del colectivo El Día Después, sobre feminicidios, frases machistas y la situación de inseguridad y violencia que viven las mujeres.

Luego las chicas presentaron un performance llamado “Quinceañera”. Con vestidos ampones, los que usaron en sus propias fiestas de XV años, recordaron a mujeres como ellas, pero que han sido violadas y asesinadas.

Con la consigna de que "las niñas no se tocan, no se violan, no se matan", jóvenes exigen justicia en Ecatepec, Edomex. pic.twitter.com/D5ziE5qhJ2

— AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) December 7, 2019