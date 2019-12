Juan Carlos, exesposo de Abril, da su versión de la discusión con ella meses antes de su asesinato

Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez, quien meses antes de ser asesinada lo denunció por delitos de violencia familiar y lesiones, niega estar involucrado en el homicidio de ésta y asegura que la agresión denunciada por Abril no ocurrió como se ha dado a conocer.

En una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, Juan Carlos dice que el 4 de enero de 2019 él fue atacado por Abril con un cuchillo tras tener una discusión por problemas maritales.

“Al estar discutiendo con mi exesposa, ella fue a la cocina, tomó un cuchillo y cuando regresó yo estaba de espaldas y me clavó el cuchillo en el brazo izquierdo al momento en que me gritaba que me quería matar porque no iba a dejar que nuestros hijos se enteraran de los problemas maritales que sostuvimos”, relata.

Juan Carlos asegura que ese ataque le provocó una herida de 10 centímetros que lo obligó a recibir atención hospitalaria.

Añade que es falso que su esposa se encontrara durmiendo cuando él la agredió físicamente, como denunció Abril, “si yo la hubiera agredido al estar durmiendo, no me hubiera podido herir con el cuchillo”.

Juan Carlos asegura que su esposa tampoco presentaba lesiones hechas con un bate de béisbol como lo determinó un perito en el expediente de la denuncia, y que esto queda comprobado en el hecho de que ella no habló de la existencia de un bate al ingresar al hospital ABC.

En la denuncia interpuesta por Abril quedó asentado que Juan Carlos la agredió cuando dormía en su departamento de la Ciudad de México con un bate de beisbol e intentó estrangularla.

También se acusaba que después de golpearla con el bate, Juan Carlos había intentado atacarla con un bisturí.

Sin embargo, el exesposo asegura que en un peritaje hecho por la Procuraduría el día 7 de enero, tres días después de la agresión, se reportó que en la casa no se encontró ni el bate ni el bisturí. “Lo que sí se encontró fue el cuchillo con el que mi exesposa me atacó”, añade.

Juan Carlos dehó su domicilio el 12 de enero y asegura que entre el 10 y 14 de enero Abril ingresó al domicilio con diversos peritos en criminalística y “de forma sospechosa se dice que se encontró evidencia y objetos como la ropa del día de los hechos, objetos que no fueron localizados el 7 de enero por los propios peritos de la Procuraduría”.

El exposo de Abril asegura que dictamen pericial del 21 de febrero concluyó que el domicilio fue aseado por alguien “con el objeto de desvirtuar los hechos”.

Tras plantear las supuestas irregularidades en la investigación, Juan Carlos expresa su confianza a la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, para ser juzgado “de manera justa e imparcial y con estricto apego al marco jurídico” y para que se esclarezcan los hechos por los cuales está vinculado así como el asesinato de su exesposa.

Abril fue asesinada a balazos el pasado 25 de noviembre tras salir de una audiencia relacionada con el caso.

Dos semanas antes del asesinato de Abril, Juan Carlos había sido liberado, luego de que un magistrado ordenara que se le cambiaran las medidas cautelares, de prisión preventiva oficiosa a firma periódica. Sin embargo, el 10 de diciembre un juez giró una orden de aprehensión en su contra luego de que no se presentara este lunes a una audiencia.

Esta es la carta completa que nos envió Juan Carlos García, ex esposo de #AbrilPérez y principal sospechoso de su homicidio. Es una copia de la carta dirigida a @Claudiashein y @ErnestinaGodoy_: pic.twitter.com/LMPAkwQZpI — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 18, 2019

Con información de Ciro Gómez Leyva.