Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, continuará vinculada a proceso por las acusación de ejercicio indebido del servicio público relacionada con el caso La Estafa Maestra, por lo que su proceso legal seguirá su curso.

Lo anterior, luego de que este 12 de diciembre, un juez federal rechazara conceder una suspensión definitiva tras el amparo que interpuso la defensa de Robles, con el que trató de ‘tumbar’ la vinculación decretada en agosto pasado por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La defensa buscaba con ese amparo que no continuara la acusación en contra de Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República, que no se citara a las partes en la próxima audiencia intermedia del caso, que probablemente tendrá lugar el próximo mes de febrero, y que no se llegara a la fase de apertura de juicio.

Sin embargo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consideró como improcedente conceder la suspensión definitiva a Rosario Robles, pues hacerlo “causaría perjuicio al interés social”.

Además, señaló que solo se podría suspender el procedimiento en contra de Robles una vez concluida la etapa intermedia del proceso legal, que va desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, etapa legal a la que aún no ha llegado el caso de la exfuncionaria.

“Por ende, no puede concederse la medida cautelar para los efectos que desea el inconforme, esto es, que no se realice la acusación, no se cita a las partes a la audiencia intermedia y no se emita el auto de apertura de juicio, por lo que es infundado lo alegado al respecto”, precisó el documento del fallo del Tribunal.

Esta resolución desecha una de las estrategias de la defensa de Robles, que busca conseguir la libertad de la exfuncionaria por dos vías distintas: ‘atacando’ el auto de vinculación a proceso con un amparo cosa que hoy le rechazaron-, y tratando de revocar la medida de prisión preventiva que le impuso el juez Delgadillo Padierna.

En cuanto a ese segundo ‘frente’, la defensa de Rosario Robles expuso también, en una audiencia de apelación en Reclusorio Norte, una serie de argumentos a partir de los cuales busca probar que la decisión del juez Padierna de mandar a prisión preventiva a Rosario Robles bajo el argumento de que existía riesgo de fuga es “infundada y violatoria de derechos humanos”.

Una vez terminada la audiencia que se celebró esta mañana, en la que la Fiscalía General de la República también expuso sus contraargumentos y acusó tanto a la exfuncionaria como a su equipo de abogados de mentir reiteradamente en el proceso legal, la magistrada Isabel Cristina Porras decidirá en un plazo de tres días hábiles si mantiene, revoca, o modifica la prisión preventiva contra Rosario Robles.

Pero, sea cual sea la decisión de la magistrada, el proceso legal del caso continuará con la audiencia intermedia que se llevará a cabo en febrero, luego de que hoy la defensa de Robles anunciara que pidió otros dos meses de prórroga para terminar la investigación del caso, cuyo plazo inicial terminaba este viernes 13 de diciembre.