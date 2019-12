Ciudadanos, integrantes de partidos políticos y parte de la familia LeBarón marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad y justicia, crecimiento económico y servicios de salud.

La marcha llegó al Monumento a la Revolución a las 12:30 horas, mientras el presidente López Obrador daba un informe a un año de tomar el poder.

Ahí tomó la palabra Adrián LeBarón, padre y abuelo de las víctimas del ataque del 4 de noviembre, pidió no quedarse callados ante lo ocurrido.

“Mi hija y mis nietas desde el cielo nos piden que nos nos quedemos callados. Invito a las buenas conciencias, a las más valientes, a sembrar vida cada día y a plantarle cara sin descanso a cualquier tipo de violencia”, dijo.

“Perdonen si ofendo a alguien, pero mi corazón está sangrando. Hoy estoy aquí sin que me importe el aeropuerto ni los colores. Perdonen si no es mi interés menearle la madre a los presidentes. Perdonen, pero mi corazón está lleno de dolor. En este país perdemos la vida solo por querer vivir.

“Hago un grito desesperado para preguntar ¿cómo podemos unirnos antes de que nos maten a todos?

“Matar mujeres, niños y bebés es un acto despiadado para una familia y para todo un país. Pero seguir viviendo como si nada sucediera, es un acto de cobardía infinita”, dijo entre los aplausos y gritos de los presentes.

Exigen seguridad y crecimiento

Algunos de los ciudadanos que acudieron a la marcha critican que a un año de gobernar México, el presidente no ha cumplido con lo que prometió en campaña, pues no hay crecimiento económico ni mayor seguridad.

“Yo creo que tenemos que trabajar juntos para poder detener la violencia. Dividirnos entre nosotros nunca nos va a hacer un país civilizado y libre. Tenemos que cambiarlo todo, ningún presidente puede resolver el problema de la violencia porque los sicarios viven entre nosotros”, aseguró Julián LeBarón a medios previo a iniciar la movilización.

Integrantes de la familia LeBarón marchan junto a ciudadanos e integrantes de partidos de oposición. Exigen mayor seguridad y justicia al gobierno de @lopezobrador_. La movilización ya se dirige al Monumento a la Revolución Lee más: https://t.co/F6Si7sRenn 📽️ Video: @ManuVPC. pic.twitter.com/JtRG2X2re4 — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) December 1, 2019

Entre las consignas que gritaban los asistentes, que iban vestidos de blanco y algunos con un moño negro en el brazo, estaban: “Despertemos México”; “López Obrador, México no es tu propiedad”; “Ni fifí, ni chairo, soy mexicano” y “Fuera López”.

En la marcha también participaron integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), la organización Chalecos México, que se definen como “apartidistas, incluyentes, pacíficos y plurales”, y quienes convocaron a la protesta.

Marcos Rojas, quien marchó este domingo señaló: “Es una ocasión ideal porque es un año de que tiene el gobierno. Un años después no está haciendo lo que prometió, estamos secuestrados por las ocurrencias que son meramente distractores, solo quieren montarse en el poder y volver a una dictadura como la que teníamos. Creo que no ha hecho nada bien, no es polemizar”.

“Lo que más se debe mejorar es la seguridad y luego la economía Sin trabajo no puede haber progreso y él está al contrario, está regalando todo a los ninis, quita las pocas cosas que se habían construído como derechos humanos, guarderías infantiles, servicios médicos a la gente que no tiene, se las está quitando, les quiere dar el dinero directamente, es un AMLO contra AMLO. Hace años él decía ‘el PRI le da todo a la gente para que voten por él’ y él está haciendo lo mismo”, dijo a Animal Político Salvador Uribe.

Los LeBarón encabezaron la marcha, junto a la activista María Elena Morera de la organización Causa en Común.