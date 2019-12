Estos modelos de Mercedes Benz presentaron fallas en respaldo de asientos y cinturones de seguridad

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó fallas en nueve modelos de vehículo de la marca Mercedes Benz.

Se trata de los vehículos AMG c43 4matic, AMG c63, AMG c63s, c180, c200, c250, e400 4matic año modelo 2019, así como a los autos s400 y s500 2017.

Sobre los modelos vendidos este año, la Profeco dijo que existe la posibilidad de que 279 de esas unidades “no tengan bloqueados por completo los respaldos del asiento del lado derecho de los asientos delanteros”.

“Si hubiera objetos no asegurados sobre los asientos traseros del vehículo, estos probablemente no quedarían retenidos en caso de accidente si el respaldo del asiento no está debidamente bloqueado, aumentando así el riesgo de lesiones para los pasajeros que ocupan los asientos delanteros”, explicó la Procuraduría en un comunicado.

Quienes adquirieron estos modelos deberán comprobar que el respaldo abatible del asiento izquierdo y derecho esté enclavado correctamente y, de no ser así deberán renovarlos.

Respecto a los modelos de 2017, la automotriz advirtió que se trata de cinco vehículos Mercedes-Benz s 400 y s 500 que deben renovar el cinturón de seguridad para el asiento del conductor y del acompañante, pues podrían no activarse correctamente.

“Existe la posibilidad de que la relación de mezcla del propelente de determinados fulminantes del pretensor de cinturón podría no corresponder a la especificación.

La Profeco informó que estas alertas se activaron el 10 de junio de 2019 y tienen una vigencia de un año para que los respectivos dueños renueven las partes que sean necesarias.