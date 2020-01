El 1 de diciembre habrá resultados en seguridad, promete AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la inseguridad es una asignatura pendiente, un problema que no se ha podido resolver, pero aseguró que su gobierno dará resultados durante este 2020 y dio una fecha: el 1 de diciembre.

“El día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado”, aseguró el mandatario tras ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos por el alza de homicidios en el periodo 2018-2019.

López Obrador dijo que se dejó crecer mucho el problema de inseguridad, de la violencia, no se atendieron sus causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, “los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia”.

Su último año es el peor que ha habido desde la Revolución hasta ahora, es el peor, señaló el periodista.

-“No, la descomposición, es una profunda descomposición, estamos hablando no sólo de una crisis, sino de una decadencia y un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando, por eso la transformación”, respondió el mandatario.

También aseguró: “Estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos”

Reiteró que no se cambiará la estrategia de seguridad “porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto, o sea, no estamos optando solo por el uso de la fuerza, es una estrategia distinta”.

Ramos: Pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la Revolución, señor presidente. Ese es el problema de usted, tiene un mensaje de una narrativa positiva (…) y la realidad es otra.

Presidente: No, pero mira, nunca en la historia de México, hablando de antecedentes, nunca en la historia de México se había llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal, nunca habían saqueado tanto a México los traficantes de influencia, los hombres de negocios, los políticos corruptos, ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal.

Entonces, por eso mismo, por eso mismo, como nunca dices tú, desde la Revolución se habían presentado estos hechos lamentables de violencia. Porque la violencia no surge de la nada, los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano, nadie nace malo, son las circunstancias las que llevan a esta…

Ramos: ¿Usted promete resultados este año?

Presidente: Claro, el día 1 de diciembre.

Insisto, tenemos ventajas: Primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. Primero estamos atendiendo las causas que originan la violencia, porque nuestra concepción, en nuestra concepción si hay paz esta es fruto de la justicia, la paz es fruto de la justicia. Este es nuestro principio fundamental.

Si la gente tiene trabajo, si son atendidos los jóvenes, si alcanza el salario, si no tenemos problemas de desintegración en las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, vamos a serenar al país.

Ramos: Nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados.

Presidente: Eso, va a haber resultados, por eso.

De enero a noviembre de 2019 han sido asesinadas 32 mil 604 personas, entre homicidios y feminicidios. De acuerdo con la estadística actualizada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en este periodo hubo 31 mil 688 víctimas de homicidio doloso, y 916 de feminicidio.

