José Ángel “N”, el abuelo del niño de 11 años que disparó en un colegio de Torreón, al parecer conocía la intención de su nieto sobre cometer el ataque en la escuela y no hizo nada para detenerlo.

Así lo demuestra una conversación encontrada por la Fiscalía General de Cohahuila en el celular de José Ángel “N” entre éste y su hija, en la cual ella le reclama el haber dado el arma al menor.

Dicha plática fue revelada por el portal Zócalo de Coahuila y su veracidad confirmada por En Punto, con Denise Maerker.

“¿Por qué se la diste papá, ves lo que pasa, cuando lo vi no me sorprendí, sabía que fuiste tú quien se la dio”, se lee en el mensaje escrito por ella. A lo que José Ángel contestó: “Él quería hacerlo no podía detenerlo fue su voluntad hija”.

En entrevista para medios el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que una vez que concluyan las indagatorias y se realice la audiencia se darán a conocer los avances sobre el caso.

“Las conversaciones que el abuelo tenía en el celular nos pueden dar un idea realmente de los que estaba pasando al interior de la familia y poder entender del contexto tan complejo en el que vivía el menor”, agregó.

El pasado lunes Juan Ángel “N” fue detenido por las autoridades estatales luego de averiguar que las armas utilizadas por el menor eran de su propiedad y no tenía los permisos correspondientes.

El titular de la Fiscalía, Gerardo Márquez Guevara, detalló que al abuelo lo acusan por el homicidio de la maestra, al presuntamente haber incurrido en una omisión y haber sido negligente en la tenencia de armas en su domicilio.

El 10 de enero, un alumno del Colegio Cervantes de Torreón se suicidó después de propiciar un ataque con armas de fuego en el citado instituto, donde falleció una maestra y seis personas resultaron lesionadas, entre ellas cinco menores.