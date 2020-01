El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que la gente en una consulta fue la que decidió que no se construyera el aeropuerto en Texcoco, y “por eso no tenemos ningún problema de consciencia” con su cancelación, criticada por la oposición y agrupaciones como el colectivo #NoMásDerroches como una mala decisión que afectó al desarrollo del país.

De visita en ese municipio mexiquense, el mandatario aseguró que su gobierno no cometerá ninguna arbitrariedad, y que quienes ahora le reclaman por la construcción del Tren Maya en el sureste no dijeron nada en el pasado, cuando se entregaron millones de hectáreas para la explotación minera.

“¿Por qué esa oposición? Porque quieren que quedemos mal. Yo les pregunto a los que ahora se están oponiendo al Tren Maya: ¿por qué no se opusieron cuando los gobiernos neoliberales entregaron 90 millones de hectáreas para la explotación minera?”, dijo López Obrador.

“¿Saben cuánto entregaron de concesiones para la explotación minera? Repito, 90 millones de hectáreas desde Salinas hasta el último gobierno federal. ¿Saben cuánto tiene nuestro territorio nacional? Doscientos millones de hectáreas y entregaron 90 millones, el 40 por ciento del territorio nacional, y los que ahora se oponen al Tren Maya no dijeron nada absolutamente”, agregó.

El Tren Maya, mencionó, transitará por la vía del ferrocarril que se construyó en el siglo pasado, en 1950, desde la Ciudad de México hasta Yucatán.

“Existe la vía y ahora es un tren de carga, porque ya saben ustedes, estos tecnócratas privatizaron todo y ya no hay trenes de pasajeros como había antes, sólo trenes de carga. Bueno, por ahí se va a construir la nueva vía, es decir, se va a mejorar la vía que existe desde hace 70, 80 años. No se va a afectar absolutamente nada, no se va tumbar un árbol”, prometió.

Muchas personas en el país, continuó su discurso, ya están reflexionando acerca de que “no se puede hacer oposición” a un gobierno como el suyo, que está gobernando para servir al pueblo.

“Si fuese un gobierno minoritario, un gobierno corrupto, un gobierno opresor se tendrían todas las razones para enfrentar a ese gobierno, pero nosotros estamos representando un gobierno honesto, un gobierno democrático, un gobierno humanista”, dijo el presidente.