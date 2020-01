AMLO dice que no recibirá a Sicilia y los LeBarón 'para no hacer un show'

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no recibirá a los activistas Javier Sicilia y Julián LeBarón el próximo 26 de enero al término de la llamada Marcha por la Paz, convocada por éstos últimos.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

La marcha convocada por Sicilia y LeBarón iniciará el 23 de enero en la Paloma de la Paz de Cuernavaca, Morelos. El 25 llegarán al municipio de Tlajomulco y el 26 a la capital del país. Al llegar a la CDMX caminarán de la Estela de Luz hacia el Zócalo para entrar a Palacio Nacional.

López Obrador dijo que en Palacio Nacional una comitiva de la marcha será atendida por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina Nacional, José Rafael Ojeda, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente aseguró que Sicilia, los LeBarón y compañía serán escuchados y respetados siempre y que contarán con todo el acompañamiento que requieran.

“Nada mas que tengo que cuidar la investidura presidencial, como decía Adolfo Ruíz Cortinez, ‘no soy yo, es la investidura’, entonces si de repente se altera alguien o hay un exabrupto (…) en otros casos ha habido excesos y para qué exponerlos (…) el presidente de México es una institución que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar eso”, añadió.

El mandatario dijo que tras esta reunión él recibirá el informe hecho por el gabinete de seguridad sobre lo que hayan platicado ambas partes y lo atenderá como todos los reportes de seguridad que le son enviados.

El pasado 9 de enero, al anunciar la marcha, los activistas reclamaron que el gobierno de México no ha cumplido con las víctimas ni con la agenda de justicia transicional que prometió, y criticaron que aunque ha habido avances en materia de atención a víctimas y búsqueda de desaparecidos, no hay justicia.

Javier Sicilia aclaró que no estaban en contra del presidente y que esperaban ser recibidos por éste el 26 de enero en Palacio Nacional.

El 15 de enero, el mismo Sicilia fue recibido por la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que “las manifestaciones son bienvenidas, todas las ideologías, todas las personas que se quieran manifestar en forma pacífica, en forma ordenada y pacífica”.

Al terminar dicha reunión reconoció la buena voluntad de la Segob para atenderlos pero declaró que “este es un asunto que le rebasa, es un asunto de la nación entera y que el presidente tiene que convocar y asumir esta agenda”.

La convocatoria a la Marcha de la Paz es abierta para todos los ciudadanos y será encabezada por Javier Sicilia y Julián LeBarón quienes han perdido a familiares a consecuencia de la violencia que enfrenta el país.