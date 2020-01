Rifar el avión presidencial en 6 millones de “cachitos” en la Lotería Nacional o intercambiarlo con Estados Unidos por equipo médico para los hospitales públicos, podría ser el destino del avión presidencial que no se ha podido vender, y que regresará a México.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó cinco opciones para el destino del avión presidencial “José María Morelos”, comprado a final del sexenio de Felipe Calderón.

Detalló que ya hay una propuesta de un comprador que ofreció 125 millones de dólares (mdd), sin embargo, el avalúo que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de 130 millones de dólares.

“Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU. Pero hubo esa propuesta, esa es una opción”, agregó.

La segunda opción propuesta es realizar un intercambio con Estados Unidos por equipo médico, es decir, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, entre otros, para ser utilizados en hospitales públicos y sería el equivalente a los 130 millones de dólares.

La tercera opción es venderlo en partes a 12 empresas mexicanas con un valor de 11 millones de dólares a cada una, y otra opción es rentarlo por hora. “No es fácil esto porque, si el presidente no lo va a usar, ¿pues que empresa lo va a usar? Fue un exceso. Esto no debió hacerse. No debió comprarse este avión. Ni los más ricos del mundo ni extravagantes tienen estos aviones”, dijo.

La cuarta opción, detalló, es que se rente por hora y que lo administre la Fuerza Aérea. “Hay un avión así en el mundo, un sólo avión que se renta así, creo que en 70 mil dólares la hora, allá por Asia. Acá se buscaría que no fuese tanta la renta, pero que sí se rentara a quienes quisieran usarlo para cualquier actividad. Un avión de estos tiene capacidad para 800 horas de vuelo al año; la operación, si lo tiene la Fuerza Aérea, para volarlo, resulta a 15 mil dólares la hora, eso es el costo, pero habría que agregar el pago que se tiene que hacer por el deterioro del avión”.

Finalmente, el presidente comentó que la quinta opción es sortearlo en la Lotería Nacional: una rifa de 500 pesos, 6 millones de ‘cachitos’, en la Lotería Nacional.

“Serían 6 millones de números, de cachitos, para que se entienda, a 500 pesos, son 3 mil millones (…) se le daría al que ganara el avión un servicio de operación de uno o dos años, indicó.

“También tendrían que ayudarnos los empresarios a venderlos. Tendríamos que definir algunas reglas como condición, porque, aún cuando alguien se saque el avión, sería muy lamentable que lo malbaratara, porque, como norma, le tendremos que poner que si lo vende que cuando menos sea al precio de avalúo, por el mismo pues, pero estamos hablando de una avión”, señaló.

Apenas el martes, el gobierno anunció que el avión regresará a México y será exhibido junto a aeronaves que serán subastadas en un esfuerzo para lograr su venta.

El mandatario comentó que la idea de la rifa fue del Gobierno, pero que se ha reunido con empresarios como Carlos Slim, Antonio del Valle y Carlos Salazar para tratar el tema del avión.