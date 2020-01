El avión presidencial fue adquirido por un gobierno que tenía una mentalidad faraónica, que olvidó que no puede haber mandatarios ricos con pueblo pobre, aseguró este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Oaxaca.

“Ya está prohibido andar en avión, en helicóptero, ahora todo es a ras de tierra, estamos vendiendo el avión presidencial, lujosísimo, me da hasta pena hablar aquí que hay tanta pobreza de las extravagancias de los lujos de ese avión que no debieron comprarlo, nada más que tenían una mentalidad faraónica los que gobernaban el país”, dijo.

“Se les olvidó que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya estamos trabajando en eso, pero no es solo deshacernos de esas extravagancias, sino ahorrar, me da mucho gusto que las camionetas blindadas, lujosísimas, del gobierno se vendieron y el dinero vino a Yucuná y a otras comunidades”.

El presidente aseguró que los programas impulsados por su gobierno comienzan, siempre, en las comunidades más pequeñas y con mayor pobreza.

Ayer, luego de que anunció que se analiza rifar el avión presidencial a través de la venta de 6 millones de cachitos de Lotería, el Obrador reiteró que no se subirá a la aeronave.

“Se tomó la decisión: se va a vender ese avión presidencial; se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión”, sostuvo.

El avión presidencial “José María Morelos y Pavón” fue llevado hace un año a California, Estados Unidos, para venderlo a algún particular, sin embargo, pese a contar con el respaldo de la ONU, el aparato no logró atraer la atención de algún comprador.

El mandatario federal consideró que se debe a los lujos que tiene en su interior. “No hay quien lo compre, no lo tiene ni Donald Trump, está valuado en dos mil 500 millones de pesos”, dijo.

“Lo adaptaron para que puedan ser transportados 80 pasajeros, tiene salas de juntas, alcoba, restaurante, es un palacio para los cielos, una ofensa para el pueblo de México”, consideró.

