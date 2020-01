La Caminata por la verdad, la justicia y la paz, que busca visibilizar la situación de violencia que padece el país y clama por justicia para las víctimas, realiza este domingo su marcha desde la Estela de Luz hacia Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Desde las 9:00 horas ya se tenían imágenes de víctimas reunidas en la zona de la Estela de Luz, rebautizada por el Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad como Estela de Paz.

“Las balas nos han enlutado y quitado a nuestros seres queridos… ¡pero no la dignidad de exigir justicia!”, es uno de los mensajes que se pudo leer en una pancarta. Otras personas mostraron fotografías de sus familiares desaparecidos, y en el frente una gran pancarta con el mensaje: “Verdad Justicia Paz. Nuestra casa sigue ensangrentada”.

Julián LeBarón, cuya familia en noviembre pasado sufrió la pérdida de nueve integrantes tras una emboscada en Bavispe, en el estado de Sonora, hizo un llamado a la unidad de los mexicanos, destacando que solo así se lograrán cambios positivos, más allá de que los reciba o no un funcionario en Palacio Nacional.

“Todos los mexicanos tenemos sangre en nuestras manos y en nuestros pies, todos hemos sido cómplices, en silencio, de esta masacre, y aquí estamos para decir que nosotros ya no nos vamos a quedar callados, ya no vamos a permitir que nos vendan carísimo el futuro, que no nos resuelvan nada del pasado y que nos pidan más paciencia mientras nuestras familias son carne de cañón de todas las estupicedes que hacen las instituciones”, dijo al iniciar el recorrido.

“A lo mejor nosotros perdemos la vida por alzar la voz, no sabemos, pero estoy seguro de que si nos unimos todos, los mexicanos, para defender la vida, sí podemos todos juntos, pero ya basta de dividirnos en partidos políticos, basta de dividirnos en clases sociales, en fifís y chairos y todo lo demás, el tema es México, el tema es la vida”.

En la Estela de Luz, ya se agrupan los colectivos y organizaciones de la #CaminataPorLaPaz que marcha hoy hacia Palacio Nacional; solicitan que sea en silencio, salvo consignas en cada uno de los antimonumentos.

Al comenzar a congregarse, se pidió a colectivos de organizaciones y víctimas que marcharan en silencio, y esperar a lanzar consignas al llegar a los llamados antimonumentos a víctimas que hay en la capital del país.

A partir del monumento a la Diana, se indicó que caminarían 1 km con un solo zapato, en honor a Mackenzie, la niña de la familia LeBarón que sobrevivió a la masacre de Bavispe y recorrió 10 km hasta que encontró ayuda. En ese trayecto, la niña se quitó un zapato por las ampollas.

Estaba previsto que los activistas y víctimas que participan en la Caminata hicieran una escala en el Senado, para entregar su propuesta de justicia transicional. Aquí puedes consultarla:

Entre los legisladores que recibieron a una comitiva de la Caminata estuvieron Emilio Álvarez Icaza, Claudia Ruiz Massieu, Xóchitl Gálvez, Patricia Mercado, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera.

Durante la semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrentó críticas por decir que no tenía tiempo para recibir esta caravana, y que era mejor no hacerlo. Al momento de la marcha, el presidente participó en un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Nuevo León, junto al gobernador Jaime Rodríguez.

La caminata fue convocada por el poeta y activista Javier Sicilia, quien perdió a su hijo en 2011 a manos del crimen organizado, y secundada por integrantes de la familia LeBarón.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador dijo que en Palacio Nacional una comitiva de la marcha, que inició su recorrido en Cuernavaca el pasado 23 de enero, será atendida por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina Nacional, José Rafael Ojeda, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente aseguró que Sicilia, los LeBarón y compañía serán escuchados y respetados siempre, y que contarán con todo el acompañamiento que requieran.

“Nada más que tengo que cuidar la investidura presidencial, como decía Adolfo Ruíz Cortinez, ‘no soy yo, es la investidura’, entonces si de repente se altera alguien o hay un exabrupto (…) en otros casos ha habido excesos y para qué exponerlos (…) el presidente de México es una institución que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar eso”, añadió.

El Movimiento por la paz con justicia y dignidad reprochó los dichos del presidente. En un comunicado señaló que es preocupante “que reduzcas la emergencia nacional y la tragedia humanitaria del país a un ”show”, a “un espectáculo”, a “un manejo propagandístico”, que creas que pretendemos dañar con ello “la investidura presidencial”.

Encabezado por el poeta Javier Sicilia, el movimiento destacó que los homicidios, feminicidios, los desaparecidos y las fosas “no son un show ni una cuestión de propaganda, sino una realidad terrible y dolorosa que sigue creciendo y que corre el riesgo de destruirnos como nación”.

“Esta realidad atroz y de la máxima prioridad para el país debe ser abrazada por el presidente, mediante una política de Estado basada en mecanismos extraordinarios de Verdad y Justicia, que sobrepasan al gabinete de seguridad y que sólo el presidente puede asumir”.

Evento cultural

La Caminata por la verdad, la justicia y la paz realizó el sábado un acto cultural en las puertas de Chapultepec, una pausa antes de partir el domingo hacia Palacio Nacional.

“Esta pausa es un llamado en nuestro caminar hacia la Ciudad de México para que el país escuche el sentido de una propuesta de justicia, de una política de Estado correcta que realmente trace una línea y el mapa serio hacia la paz”, afirmó Javier Sicilia.

En el acto cultural participaron poetas, escritores y músicos, además de familiares de víctimas, quienes dieron sus testimonios. Hubo lectura de poesía y exhibición de telares en recuerdo de los asesinados y los desparecidos.

La jornada de este sábado, previo a la marcha hacia Palacio Nacional del domingo, estuvo marcada por performance y números artísticos: poesía, baile y música.

Fotos: Alejandro Ponce

Con información de Manu Ureste