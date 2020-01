Tras 7 horas cerrada abren frontera; grupos de migrantes se entregan al INM

México mantuvo cerrada durante siete horas la frontera con Guatemala ente Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, finalmente ésta se abrió a las 16:00 horas.

Decenas de migrantes, que participan en la caravana que se dirige a Estados Unidos y que salió de San Pedro Sula, Honduras, trataron de cruzar a través del paso fronterizo sin ser registrados. Una barrera de la Guardia Nacional les impidió el paso, aunque algunos lograron cruzar en pequeños grupos, y el resto se replegó a Tecun Uman.

Desilusionados, la mayoría de integrantes de la caravana regresaron a Tecún Umán, en Guatemala. Solo unas decenas siguieron las órdenes de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y atravesaron el portón en grupos de 20.

Lee: AMLO ofrece 4 mil empleos temporales en el sur a integrantes de la caravana migrante

Mientras eran registrados en las instalaciones del INM en la frontera, desde una bocina se escuchaba un mensaje: “está ingresando de manera irregular a México. Debe portar una visa mexicana o documento migratorio. No se exponga a los traficantes de personas. Su vida corre peligro. No se deje engañar. No es un hecho que Estados Unidos le otorgará asilo. Al contrario. Lo podrían regresar de inmediato a Guatemala. México le ofrece oportunidad de empleo en su país de origen”.

Luego de ser registrados, fueron subidos en autobuses. Desde su interior realizaban gestos porque desconocían dónde iban a ser trasladados. Fuentes del INM señalaron que, para seguir el trámite migratorio estándar, deberían ser conducidos a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Sin embargo, nadie lo confirma. Incluso un funcionario de la CNHD presente en el lugar se quejaba de que ni siquiera ellos estaban siendo informados del lugar al que los migrantes fueron trasladados.

La de Tecún Umán no es la única frontera que fue clausurada en la jornada del sábado. La del Ceibo, que colinda con el departamento de Petén, en Guatemala también se cerró debido a la presencia de cientos de migrantes centroamericanos. Algunos de ellos lograron atravesar la frontera a través de la montaña y se dirigieron al albergue La 72, en Tenosique, Tabasco.

Cientos de migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos permanecen en Tecún Umán, Guatemala. Se desconoce cómo intentarán cruzar a México, ya que hay presencia de la Guardia Nacional a la largo del río Suchiate, que divide Guatemala y México.

Los integrantes de la caravana llegaron la mañana de este sábado al Puente Internacional Rodolfo Robles, entre México y Guatemala, en Chiapas, en donde se cerró el acceso y se reforzó la seguridad.

Alrededor de las 9 de la mañana se registró un forcejeo entre elementos de la Guardia Nacional que impidieron la entrada de los migrantes. Autoridades les rociaron gas pimientas para contenerlos y cerrar las dos rejas de acceso del puente, sin embargo, algunos grupos lograron atravesar la reja.

Entérate: No habrá salvoconductos ni visas de tránsito, advierte Segob ante nueva caravana migrante

La caravana se ha organizado a través de grupos de Whatsapp y en ellos hay personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, mayoritariamente.

Lee: Nueva caravana de migrantes comienza su recorrido en Honduras para llegar a EU

Esta es la primera caravana que se convoca desde que, en abril de 2019, unas 400 personas fueron arrestadas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en los alrededores de Pijijiapan, Chiapas.

Las caravanas migrantes se popularizaron en octubre de 2018 cuando miles de personas (al menos 7 mil en la primera de ellas, según las autoridades municipales de Suchiate) atravesaron México con destino a la frontera norte, concretamente a Tijuana, Baja California.

Entre octubre y noviembre de ese año, cuatro caravanas con migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador cruzaron el país para dirigirse a Estados Unidos. Algunos de sus integrantes saltaron la valla para pedir asilo, otros regresaron a sus países de origen y un tercer grupo logró trabajo y se estableció en México.